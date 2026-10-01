Pronóstico del Tiempo en España este jueves, 1 de octubre de 2026

El primer día de octubre trae consigo lluvias y tormentas en varias zonas de España, tal como indican las previsiones emitidas por distintos medios digitales, que se hacen eco de los avisos de la AEMET y otras entidades meteorológicas.

La disparidad será notable: mientras que el norte y el oeste se preparan para el uso de paraguas, en algunas áreas del Mediterráneo y del sur se seguirá disfrutando de temperaturas cálidas, manteniendo un ambiente que recuerda al final del verano. Es decir, el armario tendrá que lidiar con mangas cortas y chubasqueros sin pedir permiso.

Panorama general en España

Este jueves se prevé un cambio de tiempo que traerá más inestabilidad a la mitad norte y algunas partes del este peninsular, con precipitaciones que llegarán de manera irregular.

Las proyecciones mencionadas indican que esta situación será consecuencia de la entrada de frentes atlánticos, lo que favorecerá lluvias especialmente en Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, Navarra y gran parte de Castilla y León.

En el este y sureste, la situación será más caótica: algunos análisis y pronósticos periodísticos alertan de un día muy problemático en la Comunidad Valenciana, que podría experimentar chubascos intensos y acumulados significativos en puntos específicos.

Zonas con más riesgo de lluvias y tormentas

Noroeste peninsular : Las lluvias tienen mayor probabilidad de ingresar y pueden dejar acumulados importantes, especialmente en la mitad noroeste.

: Las lluvias tienen mayor probabilidad de ingresar y pueden dejar acumulados importantes, especialmente en la mitad noroeste. Zona cantábrica : Ambiente más húmedo, donde se prevén chubascos y posibles tormentas en regiones cercanas.

: Ambiente más húmedo, donde se prevén chubascos y posibles tormentas en regiones cercanas. Comunidad Valenciana : Ciertas previsiones sugieren una tarde y noche muy delicadas, con episodios de intensa precipitación.

: Ciertas previsiones sugieren una tarde y noche muy delicadas, con episodios de intensa precipitación. Interior y noreste: Se espera un tiempo variable, con nubes, claros y chubascos esporádicos según la evolución del frente.

Principales ciudades: calor aún en el mapa

En varias capitales, las temperaturas seguirán siendo elevadas para un 1 de octubre. En Sevilla, la máxima se situará en 32,4 grados; en Valencia, alcanzará los 28,4; en Madrid, se espera una máxima de 27,9; en Barcelona, 26,2; y en Zaragoza, 25,9.

Ciudad Máxima prevista Riesgo destacado Madrid 27,9 °C Lluvia 55% Sevilla 32,4 °C Muy poca lluvia Valencia 28,4 °C Lluvia 100% Barcelona 26,2 °C Lluvia 55% Zaragoza 25,9 °C Nubosidad alta

En Madrid, la mínima se sitúa en 15,6 grados y la posibilidad de lluvia es del 55% durante el día. En Barcelona, el viento también se hará notar, con rachas que podrían alcanzar los 25,9 kilómetros por hora.

Qué significa este arranque de octubre

Las proyecciones indican que octubre podría comenzar más cálido y húmedo de lo habitual en diversas regiones de España, especialmente en el Mediterráneo, el norte y el oeste peninsular.

A pesar de ello, los expertos advierten que, si bien esta es la tendencia del mes, el clima puede comportarse de forma variable a lo largo del día. En otras palabras, no todo el país recibirá octubre con lluvias a raudales, aunque sí con un ambiente más inestable del que venía siendo costumbre.

Lo que conviene vigilar hoy

Llevar paraguas en el norte, el oeste y gran parte del litoral mediterráneo.

Prestar atención a posibles avisos locales por tormentas en la Comunidad Valenciana.

No bajar la guardia con el calor en las ciudades del sur, donde el clima seguirá recordando más al final de septiembre que a la llegada del pleno otoño.

Curiosidades del día

En jornadas como esta, el cielo ofrece un espectáculo único: un poco de tormenta por aquí, un rayo de sol por allá, y un mapa de España que parece no llegar a un acuerdo. Si el clima tuviese sentido del humor, hoy sería de esos que cambian de opinión cada dos horas.