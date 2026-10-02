Pronóstico del Tiempo en España: lluvias fuertes y tormentas este viernes, 2 de octubre de 2026

Este viernes se presenta con un pronóstico del tiempo bastante agitado en España: chubascos, tormentas e incluso algunos episodios de granizo en la parte este, mientras que el interior y el sur disfrutan de un ambiente más suave para esta época del año.

La jornada estará influenciada por la presencia de aire frío en altura junto a la humedad mediterránea, una combinación que suele generar situaciones difíciles. En el tercio oriental y Baleares, se prevé un riesgo notable de lluvias fuertes, con acumulaciones especialmente elevadas en áreas de Castellón, Tarragona, Valencia y Alicante.

Qué se espera hoy por zonas

En la Comunidad Valenciana y Tarragona, la madrugada podría traer tormentas intensas e, incluso, en algunos lugares, de carácter torrencial.

y Tarragona, la madrugada podría traer tormentas intensas e, incluso, en algunos lugares, de carácter torrencial. En Madrid y el centro del país, es posible que se registren chubascos localmente intensos durante la madrugada, y ya por la tarde no se excluyen las tormentas y el granizo.

y el centro del país, es posible que se registren chubascos localmente intensos durante la madrugada, y ya por la tarde no se excluyen las tormentas y el granizo. En Aragón, el sistema Ibérico, las dos Mesetas y el sureste, se prevé que la inestabilidad aumente por la tarde, con tormentas que podrían ser contundentes.

En Baleares, el riesgo de lluvia seguirá elevado, con viento procedente del este y un ambiente cambiante a lo largo del día.

Las precipitaciones no se distribuirán de manera equitativa. Según las previsiones consultadas, las mayores intensidades se concentrarán en el litoral mediterráneo y en zonas del interior oriental, mientras que en el resto del país se espera un panorama más variable, con nubes y cielos más cargados a lo largo de distintas horas del día.

Temperaturas: contraste claro entre el este y el resto

Las máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares, pero aumentarán en el resto de España, con un incremento más notable en el alto Ebro. En el centro y el sur, el ambiente se mantendrá relativamente templado para este mes de octubre, aunque la sensación puede cambiar rápidamente en las zonas donde se produzcan aguaceros.

En cuanto a cifras concretas de distintas previsiones, Madrid tendrá una máxima de 25 grados y una mínima de 16,5 grados, con un 55% de probabilidad de lluvia y una nubosidad creciente. Barcelona rondará los 24,6 grados de máxima y 19,1 grados de mínima, también con posibilidad de precipitaciones. En Sevilla, el termómetro podría alcanzar los 31,8 grados, con una mínima de 21 grados y un 55% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Máxima Mínima Lluvia Madrid 25 °C 16,5 °C 55% Barcelona 24,6 °C 19,1 °C 55% Sevilla 31,8 °C 21 °C 55% Zaragoza 22,2 °C 17,2 °C 55%

Viento, visibilidad y precauciones

El viento soplará moderadamente en las costas, con componente nordeste en las gallegas y del este en Baleares, así como en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En el interior, el viento será más suave y variable, suficiente, sin embargo, para mover nubes, chubascos y desubrir algún paraguas despistado.

Se anticipan también brumas y bancos de niebla en zonas del sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y ciertas áreas elevadas del extremo norte, lo que es relevante para los que planeen desplazarse por carretera a primera hora del día. En este contexto, el mediodía puede resultar engañoso: parece que todo se calma, pero la tarde aún puede traer tormentas en gran parte del este.

Un otoño que arranca con ganas

Las previsiones estacionales sugieren un otoño más cálido de lo habitual en España, con altas posibilidades de que las temperaturas superen la media en octubre, noviembre y diciembre. Además, las lluvias podrían estar por encima de lo habitual en extensas áreas del norte, centro y oeste peninsular, aunque estas tendencias no sirven para adelantar episodios concretos de hoy.

En otras palabras: el otoño no ha llegado de forma sigilosa. Lo ha hecho con estruendo, cielos cargados y la impresión de que tendrá mucho que contar en los próximos capítulos.

Curiosidades meteorológicas para hoy