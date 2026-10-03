Cataluña se prepara para un episodio extremo: alertan de un posible «minihuracán mediterráneo»

Cataluña afronta este sábado un nuevo episodio meteorológico de especial intensidad. Meteocat ha elevado al máximo, hasta el nivel 6 sobre 6, el peligro por lluvias en varias comarcas y los servicios de emergencia preparan el envío de un ES-Alert ante la posibilidad de que se forme un sistema convectivo de mesoescala, descrito por los meteorólogos como un posible «minihuracán mediterráneo».

La situación meteorológica se complica en Cataluña. Después de varios episodios de lluvias intensas registrados durante las últimas semanas, el litoral y prelitoral catalán vuelven a quedar bajo una situación de especial vigilancia ante la previsión de un temporal que podría alcanzar una intensidad excepcional durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado al máximo nivel de peligro, 6 sobre 6, los avisos por lluvia para este sábado por la tarde y durante el domingo en diferentes comarcas de Tarragona, Barcelona y Girona. Las previsiones apuntan a precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos, mientras que en algunos puntos podrían alcanzarse más de 90 litros en tres horas y superar los 200 litros en 24 horas.

Pero el elemento que más preocupa a los servicios de emergencia es la posible formación de un fenómeno meteorológico especialmente intenso. Los modelos manejados por Meteocat apuntan a la creación de un sistema convectivo de mesoescala (SCM), un tipo de estructura tormentosa organizada que puede concentrar durante horas lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y una elevada actividad eléctrica.

El responsable de predicción del Meteocat, Santi Segalà, ha explicado que los diferentes modelos meteorológicos coinciden en la posibilidad de que se configure este sistema, al que se ha definido como un posible «minihuracán mediterráneo». No se trata de un huracán tropical ni de un tornado convencional, sino de un episodio convectivo de gran intensidad capaz de generar precipitaciones torrenciales y otros fenómenos adversos.

ES-Alert para advertir a los ciudadanos

Ante este escenario, Protección Civil tiene previsto enviar este sábado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas potencialmente afectadas. La alerta alcanzará a las comarcas del litoral y prelitoral catalán, con la excepción de Terres de l’Ebre, además de todas las comarcas de Girona y el Moianès.

La subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias de Protección Civil, Imma Solé, ha pedido a los ciudadanos que restrinjan las actividades que impliquen desplazamientos desde las 20.00 horas de este sábado hasta las 14.00 horas del domingo.

La recomendación llega en un momento especialmente delicado, ya que determinadas zonas de Cataluña acumulan importantes cantidades de agua después de los episodios de lluvias de los últimos días. Precisamente por ello, cualquier nueva precipitación intensa puede provocar una rápida subida de rieras, barrancos y cauces, además de inundaciones en zonas urbanas.

El litoral, bajo especial vigilancia

El episodio afectará especialmente al litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona, aunque durante la jornada del domingo podría extenderse también hacia zonas interiores de Girona y otras áreas de Cataluña.

Entre las comarcas inicialmente afectadas por los avisos figuran Alt y Baix Empordà, Pla de l’Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp. Durante la noche y la primera parte del domingo, el aviso se ampliará a zonas como Moianès, Osona y Ripollès.

La AEMET también mantiene avisos en la costa catalana por aguaceros y tormentas que pueden ser muy fuertes. Para las aguas costeras de Barcelona se prevé además un aumento del estado de la mar, con marejada que puede evolucionar a fuerte marejada.

«Puede poner en riesgo la vida de las personas»

La gravedad de la situación ha llevado a Protección Civil a pedir que se reduzca al mínimo la movilidad durante las horas de mayor riesgo. La previsión no se limita a fuertes lluvias: las tormentas pueden provocar crecidas súbitas de rieras y barrancos, inundaciones y problemas en carreteras y zonas bajas.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a ríos, rieras o barrancos y no estacionar vehículos en zonas susceptibles de inundarse.

La recomendación cobra especial importancia en Terres de l’Ebre, donde Protección Civil ha advertido este sábado de que el terreno se encuentra muy saturado tras las lluvias anteriores. El organismo ha alertado de que una nueva tormenta intensa puede provocar crecidas rápidas e inundaciones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha reclamado «máxima prudencia» ante la evolución prevista del temporal y ha pedido seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El episodio podría alcanzar su máxima intensidad durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, antes de comenzar a remitir progresivamente durante la jornada del domingo.

Cataluña afronta así unas horas de máxima vigilancia ante un fenómeno que los propios meteorólogos califican de potencialmente excepcional. La combinación de lluvias torrenciales, tormentas, acumulaciones muy elevadas y la posible formación del sistema convectivo convierte la noche de este sábado en el momento más delicado del episodio.