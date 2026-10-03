Pronóstico del Tiempo en España: lluvias y tormentas este sábado, 3 de octubre de 2026

Este Pronóstico del Tiempo viene con paraguas en mano, cielos cambiantes y chubascos que prometen hacer de las suyas. La jornada se presenta revuelta para España, con lluvias intensas y tormentas en varias localidades del este peninsular, Baleares y zonas interiores.

En pocas palabras: hoy mejor no confiarse. Habrá momentos de calma, es cierto, pero la atmósfera continuará de un humor variable, capaz de transformar un “tranquilo” en “atención” en cuestión de minutos.

Panorama general del día

La previsión de AEMET indica que habrá inestabilidad en la Península y Baleares, aunque las precipitaciones serán menos abundantes que en jornadas anteriores. A pesar de esto, se esperan chubascos y tormentas fuertes o localmente muy fuertes durante la madrugada y buena parte del día en el litoral de la Comunidad Valenciana y Tarragona, así como en el oeste de la meseta sur, Extremadura, Salamanca y Aragón.

Esa inestabilidad también abarcará por la tarde al resto del litoral catalán, el sistema Ibérico, las sierras del sureste, los Pirineos, el Cantábrico y el cuadrante noroeste, con riesgo de granizo en algunos episodios. Además, en Baleares, el alerta por tormentas muy fuertes no se desvanecerá.

Zonas con más probabilidad de lluvia

Cataluña : se esperan chubascos intensos en el litoral, especialmente en Tarragona y el área de Barcelona.

: se esperan chubascos intensos en el litoral, especialmente en Tarragona y el área de Barcelona. Comunidad Valenciana : el litoral puede experimentar tormentas intensas desde las primeras horas del día.

: el litoral puede experimentar tormentas intensas desde las primeras horas del día. Baleares : una jornada muy inestable, con lluvias y posibilidad de tormentas fuertes o muy fuertes.

: una jornada muy inestable, con lluvias y posibilidad de tormentas fuertes o muy fuertes. Interior peninsular : el oeste de la meseta sur, Extremadura, Salamanca, el sistema Central y Aragón también serán zonas de atención por inestabilidad.

: el oeste de la meseta sur, Extremadura, Salamanca, el sistema Central y Aragón también serán zonas de atención por inestabilidad. Noroeste y Cantábrico: por la tarde, los chubascos volverán a aparecer en varias áreas, con un ambiente variable.

En las Canarias, el panorama será diferente: cielos nublados en la vertiente norte, más despejados en el sur y algunas precipitaciones débiles en las islas montañosas, mientras la calima persistirá.

Temperaturas: subidas, bajadas y pocos gestos de rutina

Las máximas ascenderán en Galicia, Aragón, Navarra, el País Vasco y Canarias, mientras que se verán reducidas en Cataluña, Baleares y el interior peninsular. Las mínimas aumentarán en el oeste de Andalucía y el tercio norte, con subidas notables en Asturias y Lugo, y bajarán en el resto y en los archipiélagos.

En varias capitales, el tiempo será templado, pero con esa sensación de día “pegajoso” por la humedad. Madrid alcanzará los 22 °C de máxima, con lloviznas y lluvias débiles a lo largo del día. En Barcelona, las temperaturas oscilarán entre 23 y 24,6 °C, con lluvia muy probable durante gran parte de la jornada. Valencia marcará unos 24 °C, también con precipitaciones a lo largo del día. Palma de Mallorca podría llegar a los 25 °C, aunque con lluvias a media mañana y por la tarde.

Ciudad Máxima prevista Riesgo de lluvia Madrid 22 °C Alto Barcelona 23-24,6 °C Muy alto Valencia 24 °C Alto Mallorca 25 °C Alto Málaga 26,9 °C Bajo-moderado

Viento, nubosidad y ambiente

En la Península y Baleares, predominará el viento del este, con una intensidad leve en el interior, moderada en los litorales y ráfagas fuertes en el Estrecho y el litoral coruñés. En Canarias, el alisio soplará de manera moderada.

La nubosidad será la gran protagonista del día: se esperará abundante nubosidad media en el interior, nubes bajas en el Mediterráneo y el Cantábrico, y nubes altas en el resto. Traducido al lenguaje del día a día: habrá poco espacio para el sol y mucho para estar revisando el radar cada cinco minutos.

Madrid, Barcelona, Valencia y otros focos urbanos

En Madrid, la jornada comienza con lloviznas que darán paso a lluvias más intensas por la noche, con una máxima rondando los 22 °C y un viento suave del este o noreste. La capital no experimentará un día extremo, pero sí bastante incómodo para aquellos que planean salir sin mirar al cielo antes.

En Barcelona, la jornada promete ser más compleja: desde media mañana y durante la tarde se pueden registrar tormentas y lluvias copiosas, todo bajo un clima de alta humedad y temperaturas relativamente contenidas. En Valencia, el panorama también será inestable, con lluvias moderadas al comienzo del día y una evolución impredecible.

Lo que conviene tener en cuenta hoy

No salgas de casa sin paraguas si te encuentras en el este peninsular o Baleares.

Presta atención a los avisos locales por tormentas y posibles acumulaciones intensas.

Mantente alerta a la evolución horaria si tienes planes al aire libre.

No te confiés si al amanecer el cielo parece tranquilo: el humor de este día puede cambiar rápidamente.

En definitiva, el tiempo de hoy recuerda a ese amigo que dice “voy tranquilo” y, a los diez minutos, acaba empapado. Es mejor estar preparado.

Curiosidades del día

Las tormentas otoñales suelen intensificarse cuando el aire húmedo en superficie se combina con aire frío en altura, que es precisamente el tipo de mezcla que favorece hoy el desarrollo de chubascos intensos. Y respecto al granizo, no siempre se necesita una nube volumétrica para provocar un sobresalto: con una célula convectiva bien organizada y un poco de mala suerte, basta para hacerlo aparecer.