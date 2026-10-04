Pronóstico del Tiempo en España: domingo 4 de octubre de 2026

La España de este domingo se presenta con un auténtico ambiente otoñal: nubes abundantes, chubascos intermitentes y una inestabilidad que no facilitará las cosas.

El pronóstico general indica cielos mayormente nublados en la Península y Baleares, prestando especial atención al noreste y al litoral mediterráneo, donde las lluvias pueden hacer acto de presencia con intensidad a lo largo del día.

Qué va a pasar hoy

De acuerdo con RTVE, la jornada seguirá bajo la influencia de una dana situada al oeste de la península y de aire frío en altura, lo que propicia tormentas y lluvias irregulares. AEMET, por su parte, prevé una semana llena de inestabilidad, con lluvias y chubascos extendidos por gran parte del país, siendo más intensos en el norte, en zonas montañosas, en la costa mediterránea y en Baleares.

Esto indica que el domingo tendrá un carácter muy distinto dependiendo de la ubicación. En el norte y el este, es alta la probabilidad de lluvia; mientras que en el sur y Canarias, el clima será más sosegado, aunque sin ser completamente homogéneo.

Zonas con más riesgo

Zona Situación prevista Cataluña Chubascos fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral. Baleares Tormentas y lluvia intensa en la primera parte del día. Mitad norte peninsular Chubascos generalizados, con episodios intensos en áreas del interior y en la montaña. Comunidad Valenciana Lluvias débiles o moderadas, con un ambiente muy variable. Andalucía occidental Jornada más estable, con nubes y posibilidad de alguna llovizna aislada. Canarias Mayor calma, con nubes al norte y cielos más despejados al sur.

Barcelona vuelve a tener el foco sobre ella, con expectativas de lluvia moderada o intensa desde las primeras horas, además de temperaturas agradables que rondan los 22 grados. En Zaragoza, también se prevén tormentas y lluvia durante la madrugada, con una mejora paulatina por la tarde.

Temperaturas: sin grandes extremos

Las temperaturas descenderán en el tercio norte y Baleares, mientras que en el sureste se espera un ligero aumento. En la costa mediterránea y el sur, aún se respirará un ambiente templado, casi más propio de “final de verano que de octubre”, aunque sin pasarse de divertido.

Para algunas ciudades representativas, las máximas estimadas son las siguientes:

Madrid : 21 °C y mínima de 15 °C, con lloviznas en la tarde.

: 21 °C y mínima de 15 °C, con lloviznas en la tarde. Barcelona : 22 °C y mínima de 19 °C, con lluvia durante gran parte del día.

: 22 °C y mínima de 19 °C, con lluvia durante gran parte del día. Valencia : 25 °C y mínima de 18 °C, con lluvias suaves por la tarde y la noche.

: 25 °C y mínima de 18 °C, con lluvias suaves por la tarde y la noche. Sevilla : 27 °C y mínima de 20 °C, con alguna llovizna por la mañana y una tarde más seca.

: 27 °C y mínima de 20 °C, con alguna llovizna por la mañana y una tarde más seca. Zaragoza : aproximadamente 26 °C, con alta probabilidad de chubascos y tormentas.

: aproximadamente 26 °C, con alta probabilidad de chubascos y tormentas. Mallorca: 26 °C y mínima de 19 °C, con lluvias al inicio del día.

Viento, nieblas y otros detalles

El viento soplará del este en gran parte de la Península y Baleares, siendo suave en el interior y más intenso en zonas costeras y expuestas. En el Estrecho y en la costa de La Coruña podría soplar con más fuerza.

Además, RTVE señala la posibilidad de brumas y bancos de niebla en ciertas áreas del este y en zonas elevadas del norte e interior, por lo que es aconsejable salir con tiempo si hay que tomar la carretera. Y no olvides el paraguas: hoy ocupa poco espacio y solo da la sensación de que has consultado el cielo antes de salir, que ya es bastante.

Lo que se espera para las próximas horas

La evolución más complicada se concentrará en el noreste y Baleares durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto de la mitad norte continuará bajo el riesgo de chubascos a lo largo del día. En el sur, el clima será más favorable, aunque con nubes cambiantes y alguna lluvia aislada en zonas concretas.

AEMET proyecta que la semana del 5 al 12 de octubre se presentará en un contexto que seguirá siendo inestable, con lluvias y chubascos más probables en el norte, en áreas montañosas y en el litoral mediterráneo peninsular. En palabras más coloquiales: octubre ha llegado con ganas de hacer de las suyas.

Curiosidades meteorológicas del día