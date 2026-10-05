Pronóstico del Tiempo en España: lluvias y tormentas este lunes, 5 de octubre de 2026

Este lunes comienza en España con un pronóstico del tiempo marcado por la inestabilidad, acompañada de lluvias y tormentas que afectarán a gran parte del territorio. El inicio de la semana presenta un aviso de jornada complicada en diversas áreas, y el paraguas se convierte en un compañero indispensable.

En Madrid, la jornada se desarrollará de manera cambiante: comenzará con cielos cubiertos y lloviznas, para dar paso a chubascos con actividad eléctrica por la tarde. Sin motivos para el alarmismo, resulta prudente mirar al cielo antes de salir.

Panorama general en España

La inestabilidad del día es provocada por una vaguada en capas medias y aire húmedo en superficie, lo que genera condiciones inestables sobre la Península. Según los datos más recientes, se esperan lluvias y tormentas que localmente pueden ser intensas en varias zonas del centro, este y oeste, con avisos amarillos en regiones específicas.

La AEMET ya había alertado sobre un episodio de chubascos muy fuertes y duraderos en el tercio oriental peninsular y Baleares, con riesgo de acumulaciones significativas que podrían dar lugar a problemas por escorrentías e inundaciones locales. Además, la previsión semanal de la AEMET indica que la inestabilidad se mantendrá del 5 al 12 de octubre, con lluvias y chubascos en gran parte de la geografía.

Zonas más expuestas hoy

Madrid : cielos cubiertos al principio, lloviznas y tormentas por la tarde, con una máxima de 22 °C según una de las previsiones consultadas.

: cielos cubiertos al principio, lloviznas y tormentas por la tarde, con una máxima de 22 °C según una de las previsiones consultadas. Alicante : cielos con nubes altas, ligera llovizna al inicio y tendencia a un tiempo más seco, aunque algunas tormentas podrían aparecer por la tarde-noche.

: cielos con nubes altas, ligera llovizna al inicio y tendencia a un tiempo más seco, aunque algunas tormentas podrían aparecer por la tarde-noche. Soria : ambiente nublado, lloviznas en la segunda mitad del día y una alta probabilidad de tormentas durante la tarde.

: ambiente nublado, lloviznas en la segunda mitad del día y una alta probabilidad de tormentas durante la tarde. Sevilla : día más tranquilo, con intervalos nubosos y sin precipitaciones según la información consultada.

: día más tranquilo, con intervalos nubosos y sin precipitaciones según la información consultada. Palma: cielos variados, escasa lluvia y riesgo de tormentas en diferentes momentos del día.

El caso de Madrid

En la capital, la jornada comenzará con un ambiente gris, con nubes densas y lloviznas intermitentes. Al llegar el mediodía, se mantendrá la inestabilidad, y por la tarde, se anticipan chubascos intensos con actividad eléctrica.

La temperatura máxima oscilará entre 22 y 23 °C según las fuentes consultadas, mientras que la mínima quedará entre 14 y 17 °C. En otras palabras: no se espera frío extremo, pero es mejor no confiarse y evitar salir en manga corta, como si octubre no estuviera presente.

Variable Valor consultado Temperatura máxima 22-23 °C Temperatura mínima 14-17 °C Viento flojo, entre 6 y 8 km/h Precipitación lloviznas y chubascos por la tarde

Qué se espera en el resto del país

En el Mediterráneo peninsular y Baleares, el día se tornará más complicado, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

En el interior y algunas áreas de la meseta, las condiciones también se volverán inestables, dependiendo en gran medida de la evolución de la nubosidad. Provincias como Soria o Ávila presentan previsiones que sugieren lluvias en la segunda mitad del día, con una tarde probablemente más activa que la mañana.

En el sur, las condiciones serán algo más estables, aunque no completamente despejadas. Sevilla y otras localidades andaluzas podrían mostrar cielos variables y sin precipitaciones significativas, al menos según las previsiones indicadas.

Datos útiles para salir de casa

Lleva un paraguas si te desplazas por el centro, el este o Baleares.

Si te encuentras en Madrid , trata de evitar planes prolongados al aire libre durante la tarde.

, trata de evitar planes prolongados al aire libre durante la tarde. En áreas con aviso, es recomendable estar atento a la evolución de los cielos, ya que las tormentas pueden surgir de forma repentina.

No confíes demasiado en la calma de la mañana: hoy el tiempo tiene un cambio de humor impredecible.

Curiosidades meteorológicas

Las tormentas otoñales suelen cobrar más protagonismo porque el mar todavía retiene calor y el aire en altura comienza a enfriarse. Esta mezcla crea las condiciones ideales para la formación de nubarrones que buscan llamar la atención.

Además, octubre es conocido por su carácter cambiante y tranquilo: a veces permite salir sin abrigo, y otras veces obliga a buscar refugio. Al cielo, al igual que a ciertos chats, le gusta actuar a su manera.