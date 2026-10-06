Pronóstico del Tiempo en España: lluvias, tormentas y calor suave este martes, 6 de octubre de 2026

La jornada de hoy requiere el paraguas a mano.

La previsión indica un día de tiempo inestable que afectará a gran parte de España, donde lluvias, tormentas y nieblas se distribuirán de oeste a este.

Las temperaturas se mantendrán suaves para la temporada, con ambiente más cálido en la costa mediterránea y en el suroeste, mientras que en el interior se vivirá un martes más gris que brillante.

Qué se espera hoy en España

La configuración atmosférica actual propicia el paso de frentes atlánticos y vaguadas, lo que se traduce en abundante nubosidad y precipitaciones que se extenderán por amplias zonas del país.

De manera general, el martes se perfila así:

Lluvias y chubascos afectarán a varias regiones de la Península.

Posibilidad de tormentas en áreas montañosas y en el interior.

Nieblas matinales en valles del norte y del noroeste.

Temperaturas agradables, destacando los valores más altos en las áreas mediterráneas y del sur.

La AEMET ha estado alertando de un comienzo de octubre más inestable de lo habitual, con altas probabilidades de lluvias en gran parte del territorio, sobre todo en el norte, zonas montañosas y la costa mediterránea.

Madrid: lluvia probable y poco margen para la sorpresa

En Madrid, el día transcurrirá con cielos muy nubosos, una alta probabilidad de precipitaciones y una máxima de 21 grados.

Las previsiones consultadas coinciden en que la lluvia estará presente durante gran parte de la jornada, generando un ambiente húmedo y con viento suave.

Momento del día Situación prevista Temperatura Mañana Lloviznas y cielos muy cargados en torno a 13-20 °C Tarde Lluvia débil a moderada máxima cercana a 21 °C Noche Persistencia de nubosidad y algo de lluvia unos 13-14 °C

Según los datos disponibles, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 87% y la nubosidad ronda el 91%.

Panorama por ciudades: el mapa del día

Varias capitales y zonas costeras vivirán realidades muy distintas, ya que la distribución de la lluvia no será uniforme.

Barcelona se enfrentará a un día muy húmedo, con lloviznas durante la tarde y lluvias más intensas por la noche.

se enfrentará a un día muy húmedo, con lloviznas durante la tarde y lluvias más intensas por la noche. Málaga alcanzará una máxima de 25,1 grados con una probabilidad de precipitación del 82% .

alcanzará una máxima de con una probabilidad de precipitación del . Sevilla tendrá una máxima de 26 grados y un 57% de probabilidad de lluvia, con menos nubosidad que en otras ciudades.

tendrá una máxima de y un de probabilidad de lluvia, con menos nubosidad que en otras ciudades. Mallorca disfrutará de un tiempo más estable, sin precipitaciones previstas y una máxima de 27 grados .

disfrutará de un tiempo más estable, sin precipitaciones previstas y una máxima de . Ceuta y Melilla experimentarán un martes variable, con cielos nubosos, lloviznas y posibilidad de tormentas en diversos momentos del día.

Lo más destacado del día

Este martes no es el mejor momento para estrenarse con calzado nuevo. La mezcla de lluvia, nubosidad y posibles tormentas convierten la jornada en una de esas en las que el cielo se impone al calendario.

Además, se prevé que la semana continúe con esta inestabilidad, trayendo precipitaciones frecuentes en gran parte del país y un patrón más húmedo de lo habitual para estas fechas.

Curiosidades para mirar al cielo con algo de humor