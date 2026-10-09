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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 20 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: sol, nubes y algún chubasco este viernes, 9 de octubre de 2026

España afronta un viernes otoñal con clima variable: mayor estabilidad en el centro y el oeste, mientras que en el este y en Baleares se prevé más nubosidad y riesgo de chubascos

Pronóstico del Tiempo en España: sol, nubes y algún chubasco este viernes, 9 de octubre de 2026
Tiempo, Clima. PD
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Horóscopo del viernes, 9 de octubre de 2026: un día para hablar claro

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Este viernes, el panorama meteorológico en España se presenta realmente dispar. Mientras el centro y gran parte del oeste disfrutan de cielos despejados y temperaturas agradables, en el este y las islas Baleares las miradas se dirigen al cielo con una atención poco habitual. En resumen, no será imprescindible cargar con el paraguas a todas partes, pero tampoco está de más tenerlo a mano.

La jornada, además, llega marcada por un ambiente otoñal en transición. La AEMET indica que se prevé una mayor inestabilidad en muchas regiones del país conforme avance el día. Los chubascos y tormentas tendrán más probabilidades de aparecer en el este de la península y Baleares, aunque su distribución será desigual y afectará de forma distinta a cada zona.

Situación general

Las previsiones más recientes revelan un mapa muy dividido para hoy, 9 de octubre. En Madrid, se anticipa un día seco, con cielo poco nuboso y temperaturas oscilando entre los 9 y 20 grados, sin riesgo de lluvias y con un viento suave.

En el resto del país, los informes coinciden en un esquema similar: estabilidad más clara en las zonas interiores y del oeste, mientras que se prevé mayor nubosidad e inestabilidad en el área mediterránea y Baleares. La AEMET advierte que puede haber cielos muy nublados en gran parte del centro y del este peninsular, además de chubascos localmente intensos en sectores del Mediterráneo.

Qué se espera por zonas

ZonaEstado del cieloTemperaturasRiesgo de lluvia
MadridPoco nuboso9 a 20 ºCMuy bajo
BarcelonaIntervalos nubosos12 a 19 ºCBajo a moderado
ValenciaDespejado12 a 22 ºCMuy bajo
ZaragozaPoco nuboso11 a 21 ºCMuy bajo
MallorcaNubosidad variable11 a 21 ºCBajo a moderado

En Madrid, diversas predicciones sugieren un viernes tranquilo, sin precipitaciones y con máximas rondando los 20 grados. Las temperaturas serán frescas por la mañana, más agradables al mediodía, y sin grandes sobresaltos en el panorama meteorológico: un día ideal para lucir una chaqueta ligera, pero sin desafíos climáticos en el horizonte.

En Barcelona, la historia cambia un poco. Los datos apuntan a una máxima de 19 grados, mínima de 12, y un viento moderado, con probabilidades de lluvias ligeras en algunas estimaciones y una atmósfera más inestable que en el interior. No parece una jornada para grandes discursos, pero sí para mantenerse atento a la evolución de las nubes.

En Valencia, las condiciones son más amables: cielos despejados, máxima de 22 grados y mínima de 12, con un viento suave del suroeste. Más al interior, Zaragoza seguirá un patrón similar al de la meseta, con 21 grados de máxima, 11 de mínima y sin lluvias en todo el día.

En Mallorca, el tiempo estará algo más variable, con máxima de 21 grados y mínima de 11. La humedad será moderada y no se prevén lluvias generalizadas, aunque podría darse algún episodio débil en momentos puntuales del día, según otras previsiones consultadas.

Lo que más importa hoy

  • Centro peninsular: día bastante estable, con pocas nubes y sin lluvias significativas.
  • Mediterráneo: más nubosidad y mayor atención a posibles chubascos aislados.
  • Baleares: un escenario más variable, con probabilidad de inestabilidad local.
  • Temperaturas: suaves para esta época, con máximas oscilando entre 19 y 22 grados en varias grandes ciudades.
  • Viento: en general flojo en el interior, más perceptible en el noreste y en la costa mediterránea.

El pronóstico se alinea también con la tendencia otoñal que han indicado los análisis más recientes de AEMET y de eltiempo.es, que señalan temperaturas superiores a la media para esta estación en extensas zonas del país, junto con precipitaciones que podrían situarse por encima de lo habitual en el noroeste peninsular y en áreas mediterráneas.

Curiosidades del día

El protagonista meteorológico de esta jornada podría ser el paraguas, que conviene tener a mano por si acaso, aunque no todos los cielos lo van a necesitar. Y, como suele suceder en octubre, el tiempo en España no se va a quedar corto al momento de responder a la pregunta de qué nos deparará el día.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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