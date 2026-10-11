Pronóstico del Tiempo en España: domingo 11 de octubre de 2026

Este pronóstico del tiempo presenta un domingo considerablemente sereno en numerosas regiones de España, donde las temperaturas son suaves, los cielos se muestran variables y el clima parece dispuesto a no complicar su propia existencia.

La jornada transcurre con un ambiente más tranquilo tanto en el interior como en el sur, mientras que en ciertas áreas del este y de los archipiélagos, las nubes aún están al mando. No se trata de un escenario dramático, pero mejor no confiarse del todo: el cielo puede cambiar de parecer en un abrir y cerrar de ojos.

Panorama general del tiempo en España

Las previsiones consultadas indican un día mayoritariamente seco en amplios sectores del país. No obstante, habrá nubosidad distribuida de manera desigual, con algunas excepciones en el Mediterráneo y en Canarias. En líneas generales, según los análisis, se espera que las temperaturas se mantengan cercanas a valores templados para esta época, con máximas que, en varias capitales, se sitúan entre 23 y 25 grados.

A nivel nacional, los modelos y previsiones consultados coinciden al señalar que no se espera un domingo especialmente lluvioso en la mayor parte del territorio, aunque hay indicios de inestabilidad en lugares específicos. La AEMET, en sus predicciones generales para estas fechas, había señalado que este tramo de octubre podría traer lluvias y chubascos en buena parte del país, especialmente en el norte, el este peninsular, Baleares y algunos puntos del archipiélago canario.

Grandes ciudades: cómo se presenta la jornada

Aquí un vistazo rápido a diversas capitales y destinos frecuentemente consultados:

Ciudad Máxima Mínima Lluvia Madrid 23 °C 11-12 °C No prevista Barcelona 21-23 °C 13-16 °C Baja probabilidad Málaga 24 °C 17.3 °C Muy baja Zaragoza 23.4 °C 14.6 °C 25% Mallorca 25 °C 13 °C No prevista Ibiza 24 °C 17 °C No prevista

En Madrid, el día oscilará entre una mínima de aproximadamente 11-12 grados y una máxima de 23, sin previsión de lluvias y con viento ligero. Eso sí, el inicio de la mañana puede pedir una chaqueta, ya que el otoño no se muestra generoso, ni siquiera con invitaciones.

En Barcelona, el panorama será algo más cambiante, con nubosidad y una escasa probabilidad de lluvia según una de las predicciones consultadas, mientras que otra aumenta la máxima a 21 grados y coloca la humedad en niveles altos, alrededor del 80%. De cualquier forma, el día se presenta con más nubes que sobresaltos.

En la costa mediterránea y Baleares, el ambiente será más templado. Málaga alcanzará los 24 grados con muy pocas posibilidades de lluvia; Mallorca se moverá alrededor de los 25 grados; y Ibiza mantendrá un perfil similar, con viento moderado y cielos sin precipitaciones relevantes.

Zonas con más movimiento en el mapa

El extremo más activo del día parece concentrarse en el noreste y en áreas del Mediterráneo, donde la nubosidad se intensifica y la lluvia puede aparecer de manera débil o puntual. En Zaragoza, por ejemplo, la probabilidad de precipitación está en un 25%, con cielos notablemente nublados durante gran parte del día.

En Canarias, el panorama general presenta más nubosidad e inestabilidad que en la Península. Algunas predicciones para el archipiélago mencionan lluvia escasa o chubascos débiles, fundamentalmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde el domingo se anticipa nublado durante la madrugada y la mañana, seguido de una progresiva mejora.

Lo más útil para salir de casa sin sobresaltos

En Madrid , la mañana será fresca y la tarde bastante agradable.

, la mañana será fresca y la tarde bastante agradable. En Barcelona , un paraguas ligero puede ser útil si planeas pasar mucho tiempo fuera.

, un paraguas ligero puede ser útil si planeas pasar mucho tiempo fuera. En Málaga , Mallorca e Ibiza , el tiempo se portará adecuadamente para actividades al aire libre.

, e , el tiempo se portará adecuadamente para actividades al aire libre. En Zaragoza , es recomendable estar atento a las nubes por si sueltan alguna gota aislada.

, es recomendable estar atento a las nubes por si sueltan alguna gota aislada. En Canarias, mejor echar un vistazo al cielo antes de improvisar excursiones.

La combinación de máximas agradables y mínimas más frescas deja una sensación decididamente otoñal, pero sin un frío intenso. Traduciendo esto al lenguaje cotidiano: puedes salir sin bufanda, aunque la mañana aún te obligue a una negociación con el armario.

Un detalle curioso del día meteorológico

El otoño tiene sus peculiaridades: un mismo domingo puede parecer casi veraniego en el sur y considerablemente más serio en el norte. Es como si la atmósfera decidiera asignar a cada región de España un papel distinto para no caer en la monotonía.

Y, por si necesitabas una última pista, el viento también actúa a su manera: ligero en muchas áreas, más fuerte en algunos puntos del litoral y del archipiélago. Vamos, lo justo para despeinarte un poco y recordarte que el cielo sigue teniendo la última palabra, aunque el termómetro muestre una sonrisa.