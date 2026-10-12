Pronóstico del Tiempo en España: un lunes soleado, chubascos aislados y calor en aumento este 12 de octubre de 2026

Este lunes festivo, España comienza con un panorama bastante favorable.

Se prevé más sol que nubes, termómetros en ascenso y algún que otro chubasco asomando en el norte, el Mediterráneo y Canarias.

Aunque no será un día para cargar con el paraguas, sí conviene estar atentos a ciertas regiones específicas.

El clima otoñal puede traer cambios sorpresivos y más de una sorpresa inesperada.

Panorama general del día

De acuerdo con la previsión emitida por RTVE basándose en Aemet, la Península y Baleares disfrutarán de una jornada en general estable, sin precipitaciones en la mayoría de los lugares. Eso sí, se espera algo de lluvia leve en el Cantábrico y en el norte de Galicia, además de chubascos en el área mediterránea durante la tarde.

En Canarias, se prevén intervalos con nubes y chubascos moderados en algunas localidades. El viento será suave en gran parte del país, predominando el componente oeste en la vertiente atlántica, con algunas brisas en el Mediterráneo y el Cantábrico, además de un cierzo moderado en el valle del Ebro.

Temperaturas: aumento suave pero marcado

Las temperaturas continuarán ascendiendo en diversas zonas de España, un fenómeno que analistas atribuyen a la llegada de aire más cálido y una reducción de la inestabilidad atmosférica. Aemet, según estos datos, clasifica este lunes como parte de una transición hacia un clima más templado, aunque con variaciones según el área.

Se prevé un contraste notable en el termómetro entre el interior y las áreas más cálidas del sur. En el valle del Guadalquivir, podrían superarse los 30 grados, mientras que, en la meseta y el norte interior, las temperaturas serán más moderadas durante las primeras horas.

Temperaturas destacadas en ciudades

Ciudad Máxima prevista Mínima prevista Situación general Madrid 26 °C 12 °C Estable, sin lluvias Barcelona 22 °C 16 °C Mayor humedad, sin lluvias significativas Valencia 26-27,6 °C 16-18,6 °C Suave, sin precipitaciones Sevilla 30 °C 15 °C Calor otoñal, sin lluvia Zaragoza 28,1 °C 14,7 °C Poco riesgo de lluvia

Estos datos son fruto de pronósticos locales compartidos por medios como Clarín e Infobae, que evidencian un día más cálido en las regiones centrales y meridionales de la península.

Por zonas: qué observar en el cielo

Norte peninsular: posibilidad de lluvia débil en el Cantábrico y el noroeste de Galicia.

posibilidad de lluvia débil en el Cantábrico y el noroeste de Galicia. Área mediterránea: chubascos por la tarde, con posibilidad de una evolución irregular.

chubascos por la tarde, con posibilidad de una evolución irregular. Canarias: intervalos nubosos y chubascos localmente moderados.

intervalos nubosos y chubascos localmente moderados. Interior peninsular: clima más estable, cielos despejados y aumento en temperaturas.

clima más estable, cielos despejados y aumento en temperaturas. Andalucía occidental: ambiente cálido, con temperaturas que pueden alcanzar o superar los 30 grados.

En Madrid, la previsión local augura un día seco, con una máxima de 26 grados y una mínima de 12, acompañada de un viento suave y humedad moderada. Traducido a la jerga cotidiana: será un día ideal para salir sin abrigo, aunque por la mañana conviene no subestimar el frescor del amanecer.

Qué dice la tendencia de fondo

Aemet, en sus reportes recientes, había estado advirtiendo sobre un puente con inestabilidad previa seguido de una mejora progresiva, aunque con una dosis considerable de incertidumbre para la próxima semana. En cuanto a este lunes, la tendencia más clara es la estabilidad en gran parte del país y la subida de temperaturas, especialmente en las costas, el valle del Guadalquivir y Canarias.

Sin embargo, tanto el organismo como los medios que siguen de cerca su evolución insisten en que el otoño sigue marcando la pauta: los cambios pueden ser veloces de un día para otro, sobre todo en la costa mediterránea y en el archipiélago canario.

Curiosidades del día para no verlo solo como un parte meteorológico