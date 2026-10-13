Pronóstico del Tiempo en España: estabilidad y lluvias ligeras para este martes, 13 de octubre de 2026

Este martes 13 de octubre, el tiempo se presenta tranquilo en la mayor parte de España. Un anticiclón se encargará de que los cielos se mantengan despejados o con pocas nubes, además de aportar temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia.

Sin embargo, el paraguas no queda completamente fuera de la ecuación. El Cantábrico, la zona este peninsular, Baleares y Canarias tendrán la posibilidad de registrar algunas precipitaciones débiles y esporádicas. No será un día donde el agua sea protagonista, pero sí una recordatorio de que octubre no se toma vacaciones.

Sol en muchas regiones y nieblas matutinas

La estabilidad dominará la mayor parte de la Península. Los cielos se mostrarán despejados o con escasas nubes, sobre todo en las áreas alejadas de la costa.

Por la mañana, puede haber brumas y bancos de niebla en el tercio norte peninsular. En Galicia, estos fenómenos podrían extenderse un poco más, y también se prevén en algunas áreas del Mediterráneo.

En el Cantábrico, Baleares y en ciertas partes de la costa oriental de la Península, la nubosidad aumentará. En estas zonas es probable que se produzcan lluvias ligeras, de carácter ocasional y sin alcanzar una amplia extensión.

Temperaturas: más calor en el interior atlántico

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso en la vertiente atlántica y en el Pirineo oriental. Por otro lado, se prevé una bajada en el Estrecho, el oeste de Alborán y algunos lugares del Cantábrico.

En el resto del país, no se anticipan cambios significativos. Las mínimas podrían subir ligeramente o de forma moderada en la mitad sur, el extremo este peninsular y Baleares, mientras que en otras áreas apenas variarán.

Zona Evolución prevista Vertiente atlántica Ascenso ligero o moderado de las máximas Pirineo oriental Incremento de las máximas Estrecho y oeste de Alborán Descenso de las máximas Cantábrico Descenso en algunos lugares Mitad sur y este peninsular Aumento ligero o moderado de las mínimas Resto del país Pocos cambios

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 27 grados, con una mínima alrededor de los 14 grados. El día transcurrirá sin lluvias pronosticadas y con viento suave, lo que permite que los madileños disfruten de un día cómodo para trasladarse por la ciudad sin la preocupación del paraguas.

Viento más fuerte en el Estrecho y Canarias

El viento soplará suave en la mayor parte del territorio, aunque en algunas zonas lo hará con mayor intensidad. En el Estrecho se esperan intervalos de viento fuerte, mientras que en el Ampurdán y el norte de Baleares el viento será ligero o moderado.

En Canarias, el viento también puede llegar a ser fuerte en las áreas expuestas. El archipiélago mantendrá cielos mayormente nublados, con lluvias en el norte de las islas montañosas y precipitaciones más abundantes en La Palma. Por el contrario, en el resto de las islas predominarán los intervalos nubosos y se anticipa un ligero incremento de las temperaturas.

Qué tiempo se espera en las principales ciudades

Barcelona : máxima de 25,1 grados y mínima de 17,5. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 65%, con nubosidad variable y viento moderado.

: máxima de 25,1 grados y mínima de 17,5. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 65%, con nubosidad variable y viento moderado. Valencia : máxima de 27,4 grados y mínima de 19,6. La posibilidad de lluvia será baja, fijándose en un 7%, con viento suave.

: máxima de 27,4 grados y mínima de 19,6. La posibilidad de lluvia será baja, fijándose en un 7%, con viento suave. Zaragoza : máxima de 28,1 grados y mínima de 15,2. Se prevé poca nubosidad y un 6% de probabilidad de precipitación.

: máxima de 28,1 grados y mínima de 15,2. Se prevé poca nubosidad y un 6% de probabilidad de precipitación. Mallorca : máxima de 25 grados y mínima de 16. No se anticipan lluvias en la isla durante el día, aunque el cielo podría presentar intervalos nubosos.

: máxima de 25 grados y mínima de 16. No se anticipan lluvias en la isla durante el día, aunque el cielo podría presentar intervalos nubosos. Ibiza: máxima de 25 grados y mínima de 19. El viento será ligero y no se esperan precipitaciones.

Las diferencias entre las distintas zonas serán notables: un ambiente estable y templado en el interior, mayor nubosidad en las costas y opciones de lluvia en algunos puntos del norte, el Mediterráneo y los archipiélagos.

Un detalle curioso del día

Los bancos de niebla pueden transformar una carretera habitual en un enigma durante las primeras horas. En Galicia y el tercio norte, es recomendable disminuir la velocidad y dejar que el sol haga su labor: hoy también tendrá su turno, aunque arranque con un poco de pereza.