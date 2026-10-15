Pronóstico del Tiempo en España: calor y lluvias aisladas este jueves, 15 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre indica que será una jornada en su mayoría estable en España, con cielos despejados o algunas nubes altas en gran parte del territorio. El calor continuará siendo intenso para esta época del año, especialmente en el sur y en diversas áreas del interior.

Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos matices. Ceuta concentrará el mayor riesgo de lluvia, mientras que en Alicante podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y tormentas. En el resto del país, el paraguas puede quedarse en casa, aunque siempre es prudente no dejarlo demasiado olvidado, ya que el otoño tiene la costumbre de sorprender.

Tiempo por zonas

En el centro peninsular, Madrid disfrutará de un cielo despejado, con una máxima que alcanzará los 26 grados y una mínima de 17. El viento será ligero, soplando del sureste, y no se prevén lluvias. Zaragoza también goza de estabilidad, alcanzando los 29 grados, con una noche más fresca, alrededor de 15.

El norte mostrará contrastes notables. Bilbao se verá favorecida con temperaturas de hasta 29 grados, disfrutando de un cielo poco nuboso, viento del noroeste y sin esperanzas de lluvia. En contraste, A Coruña vivirá un día más nublado, con cielos cubiertos, temperaturas que oscilarán entre 14 y 20 grados y viento suave del noroeste.

Al sur, Sevilla resaltará con el calor, alcanzando los 34 grados, con nubes altas y viento del este. Ceuta, en cambio, será una excepción, con cielo cubierto, lluvia escasa, viento del este a 25 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 100%.

Mediterráneo, Baleares y Canarias

El litoral mediterráneo mostrará, en términos generales, un ambiente sereno. Barcelona rondará los 24 grados, con cielos despejados y una probabilidad de lluvia de tan solo el 1%, según las previsiones de hoy. València se acercará a los 26-27 grados, con nubes altas y un riesgo muy bajo de precipitaciones.

La situación en Alicante será diferente, con cielos densamente nublados en las primeras horas del día, lluvias débiles y un considerable riesgo de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 27 grados, acompañado de un viento suave del este.

Zona Temperatura prevista Situación Madrid 17-26 ºC Despejado y sin lluvia Barcelona 18-24 ºC Despejado València 16-27 ºC Nubes altas Bilbao 15-29 ºC Poco nuboso Sevilla 19-34 ºC Nubes altas Alicante 17-27 ºC Lluvias débiles y posibles tormentas Ceuta 21-25 ºC Cielo cubierto y lluvia escasa

En Baleares, Palma alcanzará los 26 grados, con intervalos nubosos, viento del suroeste y una probabilidad de lluvia del 10%. Ibiza variará entre 19 y 24 grados; aunque no se prevén lluvias significativas, algunas predicciones sugieren la posibilidad de lloviznas ligeras durante la mañana.

En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 27 grados y disfrutará de una mínima elevada, de 23. El cielo presentará nubes altas, con viento del nordeste y sin previsión de lluvias.

Un viernes con cambios a la vista

La estabilidad no parece estar destinada a perdurar. Las previsiones sugieren que a partir del viernes se producirá un cambio gradual, con aumento de la nubosidad y potenciales precipitaciones en el Cantábrico, los Pirineos y en varias áreas del tercio norte.

El descenso de temperaturas comenzará antes en Galicia y el Cantábrico. Por ejemplo, Bilbao podría pasar de los casi 30 grados de este jueves a unos 22 el viernes. El Mediterráneo y las Baleares también podrían experimentar chubascos más intensos durante el fin de semana, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

Un apunte animal para cerrar

El burro meteorológico puede que no exista, pero el refranero lleva siglos intentando descifrar el clima: cuando las nubes comienzan a aparecer, muchos animales buscan refugio antes que los humanos. En Ceuta y Alicante, es mejor hacer caso a esa intuición y tener el paraguas a mano.