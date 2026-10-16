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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 26 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: sol y primeras lluvias este viernes, 16 de octubre de 2026

El viernes presenta un ambiente templado en gran parte del territorio español, aunque un frente atlántico comienza a acercar lluvias al norte, preparando un fin de semana más inestable

Pronóstico del Tiempo en España: sol y primeras lluvias este viernes, 16 de octubre de 2026
Tiempo, Clima. PD
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El tiempo de este viernes, 16 de octubre, parece ofrecer una tregua en diversas zonas de España. Las altas presiones mantienen cielos despejados y temperaturas agradables, aunque un cambio ya se vislumbra en el norte.

En Madrid, el termómetro ascenderá hasta los 26 grados y no se prevén precipitaciones. El viento será ligero, así que el paraguas puede seguir guardado: hoy no tiene mucho que hacer.

Un viernes con dos caras

La mayor parte del país disfrutará de una jornada estable. Sin embargo, un frente atlántico se acercará, cubriendo los cielos en el noroeste. Las lluvias débiles comenzarán a aparecer sobre todo en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Además, se anticipan nubes bajas y brumas matutinas en algunas zonas del tercio norte y del este peninsular. En el Cantábrico y el norte de Galicia, las nieblas pueden ser densas y persistentes, lo que aconseja conducir con más precaución de lo habitual.

Por la tarde, las nubes aumentarán en áreas de montaña, la meseta Norte, Andalucía mediterránea y el entorno de Alborán. Es posible que allí se registren chubascos y tormentas, localmente intensos. También podrían producirse precipitaciones en el sistema Central y la cordillera Ibérica norte.

Temperaturas: calor suave antes del cambio

Las máximas disminuirán en el centro-norte y el noroeste peninsular, con un descenso más significativo en el Cantábrico y Lugo. En contraste, subirán en el sureste y apenas variarán en gran parte del resto del país.

Zona o ciudadTemperatura previstaEstado del cielo
Madrid14-26 ºCPoco nuboso y sin lluvias
Barcelona19-25 ºCMuy nuboso, sin precipitaciones previstas
Valencia16-26 ºCIntervalos nubosos y ambiente estable
Mallorca15-25 ºCNubosidad variable, sin lluvias previstas
Cáceres14-29 ºCPoco nuboso
Toledo13-29 ºCPoco nuboso o despejado

En Barcelona, se mantendrán cielos muy nublados durante gran parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 25 grados. Valencia alcanzará los 26 grados y Mallorca, los 25, sin que se prevén lluvias en ninguno de los casos.

El calor será más notable en el suroeste y en algunos lugares del centro, donde las máximas rondarán los 30 grados. Cáceres y Toledo pueden llegar a los 29 grados, recordándonos que octubre aún guarda alguna sorpresa veraniega.

Viento y situación por zonas

El viento soplará de manera suave y variable en gran parte de la Península, aunque tendrá un comportamiento diferente en las zonas más expuestas:

  • Levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho.
  • Nordeste moderado en los litorales del sureste y en Canarias.
  • Cierzo en el valle del Ebro, con tendencia a intensificarse.
  • Viento del nordeste en la meseta Norte y Galicia, con rachas fuertes en áreas litorales.
  • Calima en Canarias, acompañada de nubes bajas en el norte de las islas montañosas.

En Baleares, predominarán los intervalos nubosos y hay una probabilidad baja de algún chubasco aislado en el norte del archipiélago. Canarias verá nubes altas que irán desapareciendo, aunque podrían aparecer nubes de evolución en el interior.

El fin de semana cambia el guion

Por lo tanto, el viernes será una jornada de transición. El frente apenas alterará el clima en muchas regiones, pero anticipa una situación más complicada para los días venideros.

Las previsiones indican lluvias más extendidas y una bajada generalizada de las temperaturas, con especial atención al este peninsular, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. También podrían producirse chubascos fuertes o muy fuertes, además de tormentas en varias localidades.

Para terminar, como curiosidad meteorológica, las brumas no son simplemente nubes pegadas al suelo sin motivo: surgen cuando el aire húmedo se enfría cerca de la superficie. Y sí, suelen aparecer justo cuando salimos de casa para hacer su aparición estelar.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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