Pronóstico del Tiempo: lluvias y descenso térmico este sábado 17 de octubre de 2026

Este sábado, el pronóstico del tiempo en España se transforma. Después de varios días marcados por un ambiente estable y temperaturas que recordaban al inicio del otoño, un frente frío junto a una vaguada en altura comenzarán a dejar lluvias, tormentas y un descenso generalizado en los termómetros en diversas regiones del país.

El paraguas estará muy solicitado, sobre todo en la parte este y sur de la península. En algunos lugares, el viento se dejará sentir con intensidad: el otoño ha decidido no solo asomarse, sino ocupar el espacio.

Lluvias de norte a sur

Las precipitaciones iniciarán en las primeras horas en el norte de la Península. Posteriormente, se extenderán hacia la Meseta Norte y las zonas montañosas cercanas, mientras que en algunas áreas del norte comenzarán a disminuir. Desde el mediodía, los chubascos alcanzarán extensas zonas del sur y la costa mediterránea.

Las lluvias más intensas se prevén en:

Cataluña , la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. El sur de Andalucía .

. Baleares , donde hay posibilidad de tormentas y acumulaciones significativas.

, donde hay posibilidad de tormentas y acumulaciones significativas. Áreas de la Meseta Sur y alrededores del Sistema Central.

En el este de la península, estos chubascos podrán ser fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas y granizo. Aunque la distribución exacta de las lluvias podría cambiar, el riesgo se concentra principalmente en la franja mediterránea y las islas Baleares.

Tiempo por zonas

En Galicia y la zona cantábrica, dominarán los cielos nublados o cubiertos, con lluvias de carácter débil o moderado que irán disminuyendo. El litoral gallego, además, sufrirá rachas de viento muy fuerte, sobre todo en las cercanías de A Coruña y, de manera puntual, en el interior de Pontevedra.

En la Meseta Norte y las montañas adyacentes, las lluvias harán su aparición durante las primeras horas del día. El viento soplará del nordeste, con una intensidad moderada, y se notará un ambiente notablemente más fresco que en días previos.

Por el centro peninsular, los cielos estarán cubiertos y las precipitaciones se presentarán de forma irregular. El Sistema Central podría recibir lluvias persistentes. Madrid enfrentará una jornada gris, con temperaturas en descenso y probabilidades de precipitación, especialmente conforme avance el día.

En el sur y sureste, los chubascos podrán intensificarse y adoptar un carácter tormentoso. En Málaga, se prevé un 62 % de probabilidad de lluvia, con máximas alcanzando los 24,7 grados y mínimas de 18.

En Barcelona, se anticipa una máxima de 22 grados y mínima de 17, con lluvias ligeras por la mañana y precipitaciones más abundantes durante la tarde y la noche. En el litoral mediterráneo, es prudente no confiar demasiado en los claros: pueden ser efímeros.

Temperaturas a la baja

Las máximas descenderán de manera generalizada. Esta caída será más pronunciada en el interior de la mitad norte, mientras que en Baleares, los cambios serán menos evidentes. Las mínimas también bajarán en la mitad norte y en Canarias, aunque en gran parte del resto del país, variarán poco.

En Mallorca, se esperan 24 grados de máxima y 16 de mínima, con vientos flojos a moderados que soplarán del nordeste. En Ibiza, los termómetros oscilarán entre 24 y 19 grados, con posibilidad de lloviznas por la tarde y la noche.

Zona Evolución prevista Norte peninsular Descenso pronunciado de las máximas y lluvias en un principio generalizadas Centro Abundante nubosidad, lluvias irregulares y un ambiente más fresco Mediterráneo Chubascos intensos, tormentas y probabilidad de granizo Baleares Temperaturas estables y posibles lluvias intensas Canarias Intervalos nubosos, lluvias débiles en el norte y descenso térmico

Viento, mar y Canarias

El viento soplará de manera moderada del nordeste en la Meseta Norte, el Cantábrico y Galicia. Se esperan también rachas fuertes en los litorales de Asturias y Galicia, con especial precaución en la costa gallega. El cierzo tomará fuerza en el valle del Ebro, mientras que la tramontana soplará con intensidad en Baleares y el Ampurdán.

En Canarias, los cielos estarán más cargados en el norte de las islas montañosas, donde podrían producirse lluvias débiles. En el resto, se mantendrán intervalos poco nubosos o despejados. La calima ligera tenderá a disminuir, mientras que los alisios soplarán de forma moderada.

Para quienes tengan planes al aire libre, la recomendación es clara: consultar el pronóstico local antes de salir, llevar protección ante la lluvia y tener precaución en zonas costeras y áreas con tormentas. El domingo podría incrementar la inestabilidad, sobre todo en el Mediterráneo.

No hay que olvidar que en los cambios del tiempo, los animales suelen anticiparse a nosotros, advirtiendo de los cambios en la presión y la humedad al refugiarse cuando se aproxima la lluvia. Eso sí, ningún gato puede reemplazar a un radar meteorológico, por muy significativo que luzca su gesto de experto.