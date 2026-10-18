Pronóstico del Tiempo en España: borrascas y caída del termómetro este 18 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para este domingo 18 de octubre de 2026 presenta un panorama más inestable en España. Las lluvias serán más frecuentes en el este peninsular, Baleares, Canarias y en algunos puntos del interior, al tiempo que los termómetros comienzan a ceder.

En Madrid, la mañana podría arrancar con lluvia moderada y algunas lloviznas. Por la tarde y la noche, las precipitaciones serán poco probables, aunque el cielo seguirá recordando que el verano ya ha colgado la toalla.

Lluvias más frecuentes en el Mediterráneo

La mayor inestabilidad se encuentra en la costa mediterránea. Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares tendrán una probabilidad elevada de chubascos, que en algunos lugares podrían ser intensos. Además, la situación podría generar tormentas y acumulaciones significativas, particularmente en áreas litorales y prelitorales.

A lo largo del domingo, el foco de las precipitaciones se trasladará hacia el este; no obstante, no se descartan chubascos aislados en otras zonas del interior peninsular. La ubicación precisa de la baja y de la vaguada podría alterar la distribución de la lluvia, así que es aconsejable comprobar los avisos antes de salir.

Zona Previsión destacada Cataluña Cielos nublados y lluvias ocasionales, con posibilidad de chubascos intensos Comunidad Valenciana Alto riesgo de precipitaciones y tormentas Región de Murcia Lluvias, algunas localmente intensas Baleares Chubascos frecuentes, con posibilidad de tormentas Canarias Lluvias moderadas y descenso de las temperaturas Cantábrico Nubosidad, lluvias débiles y ambiente fresco

Madrid: una mañana pasada por agua

La capital se enfrentará a una máxima de 14 grados y una mínima de 10, con viento del nordeste que soplará a unos 19 kilómetros por hora. La humedad media estará en torno al 83 %. Durante las primeras horas se estima una precipitación de unos 5 milímetros, con lloviznas débiles a media mañana.

Por la tarde, la previsión indica un respiro sin lluvias. El viento seguirá soplando flojo o moderado del nordeste, acercándose a los 18 kilómetros por hora. Para la noche, no se anticipan precipitaciones, aunque las nubes continuarán en el horizonte.

La variabilidad entre las previsiones sugiere precaución: un pronóstico alternativo señala que la temperatura máxima en Madrid podría alcanzar los 19 grados y mantiene un 70 % de probabilidad de lluvia. Así que, en otras palabras, el paraguas es una opción más sensata que salir con ropa ligera.

Descenso de las temperaturas

Llegada la nueva climatología, también se experimentará una caída generalizada de los termómetros. El descenso será especialmente notable en el este peninsular, tras varios días con temperaturas más propias del final del verano.

En Asturias, se espera un cielo mayoritariamente nublado, brumas y nieblas en la cordillera. Habrá lluvias débiles y dispersas, con una cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros y posibilidades de heladas débiles en las zonas más altas.

Las principales ciudades asturianas enfrentarán las siguientes temperaturas:

Oviedo : entre 9 y 17 grados.

: entre 9 y 17 grados. Gijón : entre 12 y 18 grados.

: entre 12 y 18 grados. Avilés: entre 12 y 18 grados.

El viento soplará desde el este, más fuerte en la costa, y podrá dejar rachas muy intensas en las cumbres.

Situación por comunidades

El panorama será heterogéneo, con claros, nubes y lluvias distribuidos de manera irregular:

Andalucía : Sevilla podría registrar precipitaciones ocasionales, con un máximo en torno a 24 grados.

: podría registrar precipitaciones ocasionales, con un máximo en torno a 24 grados. Cataluña : cielo nublado y una probabilidad de lluvia cercana al 70 % en Barcelona , con una máxima de 20 grados.

: cielo nublado y una probabilidad de lluvia cercana al 70 % en , con una máxima de 20 grados. País Vasco : Bilbao tendrá un ambiente más seco, con máximas alrededor de 18 grados.

: tendrá un ambiente más seco, con máximas alrededor de 18 grados. Castilla y León : Valladolid experimentará lluvias débiles durante la madrugada, con una mañana más despejada y una tarde-noche sin precipitaciones; la máxima alcanzará los 16 grados y la mínima será de 6.

: experimentará lluvias débiles durante la madrugada, con una mañana más despejada y una tarde-noche sin precipitaciones; la máxima alcanzará los 16 grados y la mínima será de 6. Canarias: aumentará la probabilidad de lluvias moderadas, acompañadas de un descenso de las temperaturas.

La recomendación para este día es clara: es conveniente consultar la predicción local, estar atento a los avisos meteorológicos y llevar alguna prenda impermeable en las zonas de mayor riesgo de chubascos. El otoño, por fin, ha hecho su entrada, y parece que no lo hará sin dejar huella.

Un animal que también nota el cambio

Cuando las temperaturas caen y la humedad se incrementa, muchos animales ajustan sus hábitos. Las aves tienden a buscar refugio en la vegetación y limitan sus desplazamientos durante las intensas lluvias.

Los gatos suelen buscar lugares secos y cálidos; algunos parecen interpretar cada gota como una invitación a prolongar su siesta. Los perros, por su parte, podrán necesitar paseos más cortos si el viento, la lluvia o las tormentas se intensifican. En días así, un buen refugio es más valioso que cualquier predicción meteorológica.