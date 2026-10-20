Pronóstico del Tiempo en España: mejora en el centro y chubascos en el nordeste este martes, 20 de octubre de 2026

Hoy, martes 20 de octubre, España presentará dos realidades meteorológicas: una más apacible en el centro y otra marcada por chubascos y tormentas en el nordeste y las Baleares. En Madrid, el cielo comenzará a despejarse y las temperaturas alcanzarán los 18 grados.

Sin embargo, en la costa mediterránea, conviene no guardar del todo el paraguas. Se prevén precipitaciones intensas durante la madrugada, sobre todo en Cataluña, mientras que una nueva entrada atlántica se acercará al noroeste hacia el final del día.

Un martes con contrastes

La jornada estará influenciada por los últimos efectos de la DANA Adam y por una baja en niveles medios y altos sobre el Mediterráneo occidental. Esta situación aportará humedad al extremo oriental y favorecerá tormentas que pueden ser localmente intensas.

Conforme avance el día, se espera que la perturbación se desplace hacia el este. Irán apareciendo claros en diferentes zonas, aunque el tiempo no será completamente estable: el frente atlántico empezará a tener protagonismo en Galicia durante la tarde y noche.

Zona Evolución prevista Nordeste y litoral mediterráneo Chubascos y tormentas, principalmente de madrugada Centro peninsular Intervalos de nubes y claros a lo largo del día Noroeste Incremento de la nubosidad y lluvias al final de la jornada Meseta Norte Presencia de bancos de niebla matinales y potenciales heladas débiles Sur peninsular Mejoría progresiva tras las nubes bajas iniciales

El nordeste concentra la atención

En Barcelona, se esperan tormentas fuertes durante la madrugada, con un aviso amarillo por lluvias en el prelitoral y acumulaciones que pueden llegar a 20 milímetros en una hora. El periodo de mayor riesgo será entre las cuatro y las siete de la mañana, según la información disponible.

La previsión indica que en Barcelona la temperatura máxima alcanzará los 22,1 grados, mientras que la mínima se establecerá en 12,1 grados, con un 65 % de probabilidad de lluvia. En Girona, también se anticipan lluvias nocturnas, con una posible reactivación de los chubascos por la tarde.

En Tarragona, las lluvias tormentosas disminuirán después de la madrugada y el viento del noroeste contribuirá a limpiar el cielo. Lleida, en cambio, tendrá un día más seco, luciendo claros desde el mediodía y alcanzando máximas de cerca de 20 grados.

Por su parte, Valencia quedará al margen de la parte más intensa del fenómeno, con solo un 3 % de probabilidad de lluvia, un 24 % de nubosidad y una máxima proyectada de 26,8 grados. El viento soplará con rachas de hasta 14,8 kilómetros por hora.

En Palma de Mallorca, podrían aparecer tormentas entre las tres y las cinco de la madrugada. Después se espera que persistan algunas lluvias débiles, mientras que la tarde se presentará con intervalos nubosos y temperaturas de hasta 23 grados.

Madrid gana claros

La capital vivirán una jornada notablemente más tranquila. Tras una madrugada de nubes, los claros irán ganando protagonismo alrededor del mediodía y los cielos se mantendrán mayormente despejados entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Madrid alcanzará una temperatura máxima de 18 grados, con mínimas que se esperan alrededor de los 10 u 11 grados, según datos consultados. La probabilidad de lluvia será baja y el viento soplará suavemente, con componente suroeste y velocidades cercanas a los 15 kilómetros por hora.

En Toledo, la nubosidad comenzará a disminuir desde primeras horas y se impondrá un ambiente mayoritariamente despejado. La máxima rondará los 20 grados y la mínima se situará cerca de 9.

Lluvias al final en Galicia

En A Coruña, el cielo se mantendrá muy nuboso o cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados, mientras que el viento del suroeste aumentará antes de que llegue la lluvia por la noche.

La entrada atlántica impactará inicialmente en la costa gallega y podría dejar precipitaciones más constantes cerca de la medianoche. El paraguas tendrá que estar listo, justo cuando muchos pensaban que podría descansar hasta noviembre.

En la Meseta Norte, la noche despejada facilitará la aparición de nieblas densas y heladas débiles en algunos lugares. En el sur, la nubosidad baja tiende a retirarse, ofreciendo una evolución más favorable.

Recomendaciones para salir

Nordeste y Baleares: estar atentos a los avisos y extremar la precaución durante la madrugada por tormentas y lluvias intensas.

estar atentos a los avisos y extremar la precaución durante la madrugada por tormentas y lluvias intensas. Centro peninsular: usar ropa adecuada para entretiempo por la mañana y gafas de sol para las horas centrales del día.

usar ropa adecuada para entretiempo por la mañana y gafas de sol para las horas centrales del día. Galicia: no olvidar el paraguas, especialmente si se prolonga la jornada hasta la noche.

no olvidar el paraguas, especialmente si se prolonga la jornada hasta la noche. Meseta Norte: estar alerta a la visibilidad reducida por nieblas durante los desplazamientos matinales.

Una curiosidad animal para cerrar el parte

Las ranas tienen la capacidad de detectar cambios en la humedad y la presión antes de que la lluvia llegue, aunque no pueden sustituir a un radar meteorológico. Si hoy las ves más activas cerca de charcas y jardines, tal vez estén intentando hacer su propio pronóstico: algo primitivo, pero sin necesidad de actualizar la aplicación.