Pronóstico del Tiempo en España: viento y lluvias en el norte este 21 de octubre de 2026

El tiempo de este miércoles 21 de octubre presenta una doble cara: tranquilo en la mayor parte de la Península y las Baleares, pero tumultuoso en el norte y con un toque de incertidumbre en Canarias. Aunque no será necesario sacar el paraguas en todas partes, en algunas áreas del litoral cantábrico es mejor no dejarlo guardado.

Un frente atlántico débil se desplazará de oeste a este por el tercio norte de España. Esto provocará lluvias moderadas en Galicia, la cornisa cantábrica y los Pirineos, además de un viento intenso en varios puntos del nordeste. En el resto del país, dominarán cielos mayormente despejados y un ambiente otoñal que traerá mañanas frescas.

Un norte húmedo y ventoso

Las lluvias más persistentes se concentrarán en Galicia, el Cantábrico y la cordillera pirenaica. Además, es probable que aparezcan chubascos suaves a primera y última hora en el nordeste de Cataluña y en el norte de las Baleares.

La cota de nieve oscilará entre los 1.600 y los 1.800 metros en las montañas del norte. Aunque no sea el día más propicio para disfrutar de un paisaje de nieve, las cumbres ya comienzan a sugerir que el otoño lleva su propio calendario.

El viento procederá del oeste y noroeste. Las rachas más intensas afectarán al litoral cantábrico, el Ampurdán y el bajo Ebro. En estas zonas, se recomienda asegurar objetos en los balcones y extremar la precaución al volante, especialmente en áreas expuestas.

En Asturias, Oviedo registrará entre 8 y 16 grados; Gijón, entre 10 y 18; y Avilés, entre 9 y 17. La región mostrará cielos nubosos o cubiertos con lluvias ligeras hasta el mediodía, aunque la tarde se presentará más tranquila. En las zonas altas de la cordillera podrían producirse heladas suaves.

Tiempo estable en el centro y el sur

En el centro de la Península, predominan los cielos despejados o con escasas nubes. Madrid alcanzará los 17 grados, partiendo de una mínima de 7, y no se prevén lluvias. El viento soplará de forma suave del noroeste, con velocidades de entre 7 y 10 kilómetros por hora.

La situación será similar en gran parte de Andalucía, donde la inestabilidad de días anteriores irá cediendo terreno. Las mínimas descenderán en algunos puntos, mientras que las máximas se mantendrán estables.

Ciudad Mínima Máxima Previsión Sevilla 12 ºC 28 ºC Cielos poco nubosos y sin lluvia Córdoba 8 ºC 24 ºC Ambiente despejado y viento débil Málaga 15 ºC 27 ºC Cielos despejados y viento moderado Cádiz 15 ºC 23 ºC Jornada estable y sin precipitaciones Granada 9 ºC 22 ºC Cielos despejados y mañana fresca Almería 16 ºC 25 ºC Tiempo soleado y viento más ligero

En Valencia, las temperaturas estarán entre 14 y 24 grados, sin probabilidad de lluvia y con viento suave. Barcelona tendrá un rango de entre 12 y 21 grados, igualmente sin precipitaciones, aunque el viento del oeste y del nordeste puede hacer acto de presencia junto al litoral.

Baleares y Canarias, con matices

En Mallorca, el termómetro marcará entre 12 y 23 grados. Los cielos permanecerán despejados, con viento flojo orientado al oeste. Durante las horas centrales del día, el ambiente será más suave, y fresco por la mañana.

En Canarias, el panorama será más variable. Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes medias y altas. En Gran Canaria, hay bajas probabilidades de lluvias esporádicas en el norte y el interior.

La mayor inestabilidad se concentrará en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde la nubosidad aumentará en las zonas interiores y occidentales durante las horas centrales del día, pudiendo dar lugar a chubascos. Las temperaturas tendrán un ligero aumento o se mantendrán similares, con máximas alcanzando los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria: entre 18 y 27 grados, con viento moderado del nordeste.

entre 18 y 27 grados, con viento moderado del nordeste. Puerto del Rosario: entre 21 y 25 grados, con escasas nubes y sin precipitaciones significativas esperadas.

entre 21 y 25 grados, con escasas nubes y sin precipitaciones significativas esperadas. Islas occidentales: más nubes y posibilidad de chubascos a lo largo del día.

La chaqueta gana por puntos

El día presentará claros contrastes: paraguas y precaución ante el viento en el norte; gafas de sol y ropa ligera en el sur; y una chaqueta será útil en el centro durante las horas iniciales. El otoño, como es habitual, ha decidido no elegir un único atuendo.

Entre las curiosidades del día, se podrán ver nieblas matinales de forma dispersa en los sistemas montañosos del norte. Mientras en algunas cumbres ya se registran heladas, en Sevilla, el termómetro se acerca a los 28 grados: la atmósfera demuestra su habilidad para organizar sus propias reuniones familiares.