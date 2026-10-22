Pronóstico del Tiempo en España: estabilidad en la Península Ibérica y lluvias en Canarias este 22 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para hoy, jueves 22 de octubre, presenta un escenario con dos realidades. La mayor parte de la Península y Baleares goza de una jornada tranquila, a excepción del norte, que se verá afectado por más nubes y algunas lluvias.

En Canarias, la inestabilidad será la nota predominante. La Palma, La Gomera y El Hierro están bajo aviso naranja por intensas precipitaciones, mientras que Tenerife se mantiene en aviso amarillo.

Una jornada estable en buena parte de España

Las altas presiones traerán cielos despejados o ligeramente nublados en la mayoría de la Península y Baleares. El ambiente se tornará agradable durante el mediodía, aunque las temperaturas mínimas descenderán en buena parte del territorio.

El avance de un frente alterará la tranquilidad en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos. En estas áreas se anticipan cielos nublados o cubiertos, junto con precipitaciones que progresarán de oeste a este. También es posible que surjan chubascos ocasionales en las primeras y últimas horas en el noreste de Cataluña.

El pronóstico por regiones queda así:

Galicia : las nubes irán en aumento y se prevén lluvias débiles durante la tarde y la noche. Ourense alcanzará los 19 grados y Lugo rondará los 14.

: las nubes irán en aumento y se prevén lluvias débiles durante la tarde y la noche. alcanzará los 19 grados y rondará los 14. Cantábrico : cielo nublado, viento y oleaje. Santander registrará una máxima de 19 grados y una mínima de 11.

: cielo nublado, viento y oleaje. registrará una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Madrid : sin lluvias en el horizonte, con cielos despejados o poco nublados. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 18 grados, acompañadas de vientos flojos.

: sin lluvias en el horizonte, con cielos despejados o poco nublados. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 18 grados, acompañadas de vientos flojos. Valencia : cielos poco nublados que luego se despejarán, alcanzando una máxima de 24 grados y una mínima de 15.

: cielos poco nublados que luego se despejarán, alcanzando una máxima de 24 grados y una mínima de 15. Andalucía : clima estable con temperaturas agradables. Sevilla llegará a los 27 grados, tras una noche fresca de aproximadamente 11.

: clima estable con temperaturas agradables. llegará a los 27 grados, tras una noche fresca de aproximadamente 11. Castilla-La Mancha : predominancia del sol. Ciudad Real registrará entre 7 y 21 grados.

: predominancia del sol. registrará entre 7 y 21 grados. Baleares: sin lluvias a la vista. Mallorca alcanzará los 22 grados con una mínima de 11.

En las montañas del norte podría haber nevadas por encima de los 1.600-1.800 metros. También se formarán bancos de niebla por la mañana en áreas montañosas y valles del norte. Este otoño nos recuerda que levantarse temprano puede tener sus sorpresas.

Canarias, la zona que debe vigilar el paraguas

Una dana provocará un tiempo más revuelto en el archipiélago. Predominarán los cielos nublados en las islas orientales y con intervalos nubosos en las occidentales, presentando chubascos y tormentas de forma local y con intensidad.

La Palma, La Gomera y El Hierro son las localidades que más deben estar atentas, ya que podrían registrar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en un periodo de doce horas. Tenerife permanece en aviso amarillo por lluvias.

Además, se anticipa la presencia de calima ligera en altura. El viento soplará de manera moderada del este y nordeste, mientras que las temperaturas descenderán en las islas orientales. En las occidentales, la situación será más cambiante y con mayor potencial de lluvias.

Viento, oleaje y temperaturas

El viento soplará de oeste y noroeste en la Península y Baleares. En el archipiélago, litorales y nordeste peninsular será moderado, mientras que en el interior será más suave.

Habrá intervalos fuerte y posibles rachas muy intensas en la costa cantábrica, el Ampurdán y el bajo Ebro. Asturias y A Coruña cuentan con aviso amarillo por oleaje, mientras Lugo tiene riesgo por viento y mal estado del mar.

Las temperaturas máximas ascenderán en Huelva y el Ampurdán, pero disminuirán en las montañas del norte y en las islas orientales de Canarias. Por su parte, las mínimas descenderán en gran parte de la Península, con probables heladas débiles en zonas montañosas del norte.

Resumen rápido

Zona Situación prevista Centro y sur peninsular Cielos poco nubosos y ambiente estable Norte y noroeste Más nubes y lluvias, principalmente al final del día Mediterráneo Tiempo tranquilo y temperaturas suaves Baleares Pocas nubes y sin precipitaciones significativas Canarias Chubascos y tormentas, localmente fuertes Montaña del norte Posibles nevadas por encima de 1.600-1.800 metros

Y para terminar, una curiosidad sobre el tiempo: cuando surgen bancos de niebla, no es que el paisaje haya decidido ocultarse por un ataque de timidez. Se originan porque el aire cerca del suelo se enfría y la humedad se condensa en pequeñas gotas suspendidas. En octubre, además, suelen aparecer justo cuando todos tienen más prisa.