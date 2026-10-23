Pronóstico del Tiempo en España: contrastes otoñales este viernes 23 de octubre de 2026

El tiempo que se presenta este viernes en España muestra dos caras claramente definidas. La lluvia y el viento toman el protagonismo en el norte, por el contrario, el sol asoma con fuerza en amplias zonas del centro, el Mediterráneo y el sur.

La jornada se vive con un ambiente otoñal, sin grandes variaciones en las temperaturas. Así, hay que salir con paraguas en algunos lugares y con gafas de sol en otros. La meteorología, otra vez, no parece muy interesada en concordar.

Lluvias y viento en el norte

La cercanía de la borrasca Austen y la llegada de frentes atlánticos mantienen los cielos nublados o cubiertos en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. Las precipitaciones serán más frecuentes en la zona noroeste y podrían llegar al nordeste de Cataluña al final de la jornada.

En los Pirineos, la precipitación puede presentarse en forma de nieve. Las heladas se limitarán a las zonas más altas, mientras el viento soplará con fuerza en gran parte de la costa septentrional.

Por su parte, la situación marítima será complicada en el litoral atlántico gallego y el Cantábrico. Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y diversas áreas de Galicia mantienen avisos por fenómenos costeros, con oleaje notable y rachas intensas. En algunos puntos del norte, las rachas podrían oscilar entre 50 y 74 km/h.

A Coruña y Pontevedra : cielos muy nubosos y lluvias intermitentes.

y : cielos muy nubosos y lluvias intermitentes. Oviedo : lloviznas leves durante la madrugada y abundante nubosidad después.

: lloviznas leves durante la madrugada y abundante nubosidad después. Santander : viento del noroeste y mayor probabilidad de lluvia al caer la noche.

: viento del noroeste y mayor probabilidad de lluvia al caer la noche. Pirineos: precipitaciones y posibilidad de nieve en las alturas.

Más estabilidad en el centro y el este

En la Comunidad de Madrid, la mañana empieza con intervalos de nubes, pero estas irán desapareciendo a lo largo del día. No se prevén precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre 8 y 10 grados como mínima, según los datos proporcionados, y hasta 19 grados de máxima.

El viento será suave, aunque podría aumentar en las cumbres de la sierra. En el resto de la Meseta, la situación será similar: ambiente fresco por la mañana y una tarde más soleada. El abrigo será necesario a primera hora, pero podrá guardarse después del mediodía.

En el litoral mediterráneo, las temperaturas máximas subirán ligeramente. Barcelona alcanzará entre 21 y 23 grados y no se anticipan lluvias significativas. En Mallorca, el mercurio llegará a los 24 grados, con viento moderado y un cielo generalmente estable.

Zona Situación prevista Madrid Nubosidad por la mañana y tarde despejada Barcelona Tiempo estable, sin lluvias notables Mallorca Ambiente cálido y seco Valle del Ebro Viento del noroeste y cielos más despejados

Ambiente templado en el sur

El anticiclón favorece la estabilidad en Andalucía y Extremadura. Los cielos tendrán intervalos de nubes altas, pero tenderán a despejarse por la tarde.

En Sevilla, se prevén temperaturas alrededor de 24 grados y en Málaga, podrían alcanzar los 26, con una probabilidad de lluvia bastante baja. En la costa andaluza, soplarán brisas, y el clima será más suave en comparación con el norte, donde el otoño se hace notar con menos consideración.

En Canarias, el clima será más cambiante. Las islas occidentales pueden experimentar chubascos localmente intensos y tormentas, especialmente en las zonas montañosas. Es recomendable consultar los avisos antes de programar actividades al aire libre.

Temperaturas y previsión rápida

Las temperaturas máximas subirán en áreas mediterráneas y en el interior del nordeste, pero disminuirán en gran parte del resto de la Península. Las mínimas se elevarán en muchas localidades, salvo en el tercio sur y las islas, donde las variaciones serán escasas.

Norte peninsular: fresco, nuboso y ventoso.

Centro: mañana más nublada y tarde soleada.

Mediterráneo: ambiente cálido y estable.

Sur: temperaturas agradables y escasa lluvia.

Canarias: chubascos, con mayor intensidad en las montañas.

En términos generales, este viernes presenta un mapa meteorológico bien dividido: paraguas en el norte, precaución en el mar y una tarde bastante aprovechable en el centro, el este y el sur. La única regla segura será observar el cielo antes de salir; hoy llega con más cambios de humor que una nube tormentosa.

El animal meteorológico del día podría ser el gato: buscando un rincón seco en el Cantábrico, una ventana soleada en Madrid y sombra en Málaga. Si además ignora todos los pronósticos y sale bajo la lluvia, al menos demostrará que tiene talento para la improvisación.