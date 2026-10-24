Pronóstico del Tiempo en España: así será este sábado 24 de octubre de 2026

El tiempo de este sábado se caracteriza por notables diferencias entre las distintas regiones. Mientras Sevilla podría alcanzar los 28 grados, León se mantendrá en 17 y Barcelona tendrá que lidiar con lloviznas leves.

El otoño vuelve a hacer alarde de su versatilidad.

A lo largo de la jornada, se alternarán cielos despejados, nubes altas y momentos de nubosidad variable.

En gran parte del país no se hará necesario el paraguas, aunque puede que haga acto de presencia en la mañana del norte y el litoral mediterráneo.

Un sábado con contrastes térmicos

Las temperaturas muestran una España partida entre el fresco ambiente de la meseta y el más templado del sur:

Ciudad Mínima Máxima Situación prevista Madrid 4 grados 19 grados Nubosidad variable y luego apertura de claros Sevilla 11 grados 28 grados Cielos despejados o ligeramente nubosos Almería 16 grados 25 grados Nubes altas y viento suave León 1 grado 17 grados Poco nuboso, con nubes altas al principio y al final Santander 11 grados 17 grados Día muy nuboso y posibles lloviznas Barcelona 13-14 grados 17-20 grados Lluvia ligera en la mañana y una tarde más tranquila Zaragoza 9,9 grados 19,1 grados Abundante nubosidad, aunque con baja probabilidad de lluvia

En Madrid, las temperaturas se moverán entre los 4 y los 19 grados. En áreas como Las Rozas de Madrid, el termómetro podría descender hasta 4 grados, con una sensación térmica mínima cercana a 3. El cielo comenzará poco nuboso, irá aumentando la nubosidad durante la mañana y finalmente se despejará.

El contraste es evidente en Sevilla, donde la máxima alcanzará los 28 grados y la mínima rondará los 11. La jornada iniciará despejada y continuará poco nubosa, sin previsión de lluvias. Allí, el abrigo puede quedarse en casa, permitiendo que los habitantes disfruten de un día libre al sol.

Lluvias débiles y nubes en el norte y el Mediterráneo

El litoral mediterráneo tendrá una mañana algo más incierta. En Barcelona, se esperan cielos nubosos y lluvia escasa durante las primeras horas, con lloviznas leves. La tarde y la noche transcurrirán sin precipitaciones, aunque algunas nubes altas se mantendrán.

En Santander, la jornada comenzará muy nublada y con posibles lloviznas débiles, aunque la lluvia irá disminuyendo durante la tarde. La máxima será de aproximadamente 17 grados, con viento leve del oeste. Por lo tanto, el cielo tendrá más capas que una cebolla, aunque no todas acabarán empapadas.

Barcelona : lluvia ligera en la mañana y ambiente más serenado por la tarde.

: lluvia ligera en la mañana y ambiente más serenado por la tarde. Santander : lloviznas matinales y apertura de claros después.

: lloviznas matinales y apertura de claros después. León : sin precipitaciones destacables, con temperaturas frescas.

: sin precipitaciones destacables, con temperaturas frescas. Zaragoza: apenas un 1% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 13 kilómetros por hora.

En Almería, la jornada será más tranquila. La madrugada comenzará despejada, aunque la nubosidad aumentará desde temprano, predominando después las nubes altas. La máxima alcanzará 25 grados, con viento suave del sureste y sin cambios significativos en comparación con el día anterior.

Sol en el sur y ambiente fresco al amanecer

Andalucía será la región más cálida del país. Además de los esperados 28 grados en Sevilla, otros lugares del sureste, como Níjar, tocarán los 25 grados. En esta localidad almeriense, se anticipan cielos despejados al principio, más nubosidad en la mañana, y luego se espera un cielo poco nuboso.

Por el contrario, en el interior norte, el amanecer será bastante más frío. León tendrá una mínima de 1 grado y una máxima de 17, con viento suave del suroeste. Zaragoza variará entre 9,9 y 19,1 grados, con abundante nubosidad y escaso riesgo de lluvia.

Para salir hoy, es recomendable vestirse por capas:

Una prenda ligera de abrigo para las primeras horas en el interior. Ropa más fresca en el sur, sobre todo en la tarde. Un paraguas pequeño en Barcelona o Santander, especialmente en la mañana. Protector solar en las áreas donde se abran claros, aunque el otoño ya se manifieste.

El animal del día: el pulpo también sabe cambiar de plan

El pulpo, al igual que el tiempo, tiene una destreza invaluable: cambiar de aspecto en un abrir y cerrar de ojos. Es capaz de modificar el color y la textura de su piel para camuflarse, comunicarse o engañar a posibles depredadores.

Además, cuenta con tres corazones y una sorprendente inteligencia para resolver problemas. Con tal capacidad de adaptación, no sorprendería verlo consultando el pronóstico antes de decidir si sale de su escondite.