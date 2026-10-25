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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 21 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: España afronta un domingo 25 de octubre de 2026 estable y templado

El sol será el protagonista en gran parte de la Península Ibérica, aunque el norte seguirá bajo un manto de nubes y algunas lluvias ligeras, con temperaturas en ascenso y alguna racha de viento.

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España se prepara para disfrutar de un domingo, 25 de octubre, en el que la calma meteorológica será la norma.

Según el pronóstico del tiempo, la jornada se presenta estable en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras el norte mantendrá un cielo más cubierto, acompañado de lluvias débiles.

En Madrid, se prevé que el termómetro alcance los 21 grados, con una mínima de 6.

No hay indicios de precipitaciones, y el viento soplará suavemente, lo que significa que el paraguas podrá quedarse en casa un día más.

Tiempo estable en buena parte del país

Las altas presiones propiciarán cielos mayormente despejados en amplias zonas del centro, del sur y a lo largo de la costa mediterránea. Las temperaturas ascenderán en general, aunque las noches continuarán siendo frescas, pudiendo registrarse heladas débiles en las áreas montañosas del norte.

Durante la jornada, se observarán claras diferencias entre las distintas regiones:

  • Andalucía y gran parte del este peninsular gozarán de un clima apacible.
  • Madrid se presentará con cielos secos, brisas suaves y una máxima de 21 grados.
  • València llegará a los 24 grados, con un mínimo de 13 y sin lluvias a la vista.
  • Barcelona tendrá temperaturas alrededor de los 23 grados, con nubosidad variable pero sin precipitaciones significativas.
  • Sevilla se perfila como una de las zonas más calurosas del país, alcanzando posiblemente los 31 grados según las previsiones del día.

El incremento de temperaturas será especialmente notable en el interior de Galicia, Asturias, León y el sur del sistema Ibérico. Sin embargo, el abrigo seguirá siendo útil a primera hora de la mañana, ya que el otoño aún no ha decidido dejar atrás las mañanas frías.

Nubes y lluvias débiles en el norte

La parte más húmeda del domingo se concentrará en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos occidentales. Allí, se anticipan cielos nublados o cubiertos, con precipitaciones débiles que irán menguando a medida que avance el día.

Es posible que aparezcan lloviznas en segmentos de Asturias y se prevén bancos de niebla durante la mañana en el noroeste peninsular y el Estrecho. Las nieblas serán más persistentes en las zonas altas de Galicia, donde la visibilidad podría dificultar los desplazamientos temprano.

El viento no será ajeno al día tranquilo:

  • En el bajo Ebro, se podrían registrar intervalos de cierzo fuerte.
  • En el Ampurdán, se sentirán rachas de tramontana.
  • El norte de Galicia y el Cantábrico podrían experimentar ráfagas muy intensas.

Canarias, entre nubes y calima

En Canarias, los cielos estarán más nublados y no se descartan lluvias débiles y dispersas, aunque menos frecuentes en las islas orientales. El alisio soplará con fuerza moderada por la mañana, aunque perderá intensidad posteriormente.

Asimismo, se prevé la llegada de calima en altura, especialmente visible en las montañas y medianías de las islas orientales. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se mantendrán en un ambiente suave, rondando los 25 grados a lo largo del día.

La combinación de calima, nubes y posibles chubascos permitirá que el cielo presente un aspecto cambiante. En Canarias, el clima parece decidido a dar sorpresas hasta bien entrada la noche.

Valores previstos en algunas capitales

CiudadMínimaMáximaSituación prevista
Madrid6 °C21 °CSeco y con viento flojo
València13 °C24 °CSin lluvias y con viento flojo
Barcelona14 °C23 °CNubosidad variable
Sevilla15 °C31 °CAmbiente cálido y seco
Bilbao12 °C23 °CNubes y lluvia escasa al principio
Las Palmas de Gran Canaria22 °C26 °CNuboso, con posibles lluvias débiles

La diferencia de temperatura entre la mañana y las horas centrales del día será bastante notable en muchas áreas del interior. Se aconseja vestirse por capas: una chaqueta al salir, manga corta al mediodía y, con un poco de suerte, evitar dilemas frente al armario.

Como curiosidad meteorológica, la calima no es una nube en sí, aunque a veces se comporta como tal, llegando sin previo aviso y enturbiando el cielo. Está compuesta por partículas en suspensión, generalmente polvo, que pueden desplazarse grandes distancias gracias al viento. En Canarias, este fenómeno puede cambiar el paisaje y reducir la visibilidad, mientras el termómetro sigue marcando valores agradables.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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