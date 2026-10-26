Pronóstico del Tiempo: jornada estable este lunes, 26 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para este lunes 26 de octubre indica una jornada, en líneas generales, tranquila en España, aunque con ciertas variaciones entre regiones.

El sol brillará en algunos momentos, mientras que las nubes también tendrán su protagonismo. En muchos lugares, el paraguas podrá quedarse en casa.

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 20 grados, según la previsión para la capital. Los cielos mostrarán una combinación de claros y nubosidad.

Se trata de un día de otoño que promete ser apacible. Ideal para salir con una chaqueta ligera y regresar sin necesidad de hacer malabares con el armario.

Un lunes con contrastes regionales

La previsión sugiere condiciones estables en varios rincones del país:

En Almería , el día iniciará con nieblas que persistirán hasta las primeras horas. Luego, la nubosidad irá aumentando pero finalmente el cielo estará poco nuboso, con una máxima prevista de 27 grados y una mínima de 17.

, el día iniciará con nieblas que persistirán hasta las primeras horas. Luego, la nubosidad irá aumentando pero finalmente el cielo estará poco nuboso, con una máxima prevista de 27 grados y una mínima de 17. En Santander , por la mañana los cielos estarán poco nubosos y se despejarán a partir del mediodía. Se esperan temperaturas que alcanzarán los 21 grados, con mínimas de 13, acompañadas de suaves brisas del este.

, por la mañana los cielos estarán poco nubosos y se despejarán a partir del mediodía. Se esperan temperaturas que alcanzarán los 21 grados, con mínimas de 13, acompañadas de suaves brisas del este. En Madrid , las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima también de 20 grados.

, las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima también de 20 grados. En otras regiones, la nubosidad podrá variar a lo largo del día, aunque no hay datos concretos suficientes que permitan delimitar el pronóstico para cada provincia.

La diferencia térmica entre el sureste y el norte será notable. Así, Almería podrá alcanzar los 27 grados, mientras que Santander se quedará en 21. Aunque cinco grados pueden parecer poco, la elección entre ir en manga corta o con chaqueta puede depender de esos detalles.

Temperaturas y evolución del cielo

Las temperaturas seguirán siendo relativamente agradables para finales de octubre. En el interior del país, las primeras horas podrían ser más frescas, pero a medida que avance la mañana el ambiente se irá caldeando. En la costa mediterránea, los valores serán más elevados, especialmente en Almería.

En Santander, la AEMET prevé un desarrollo claro del tiempo: nubes escasas hasta el mediodía y cielos completamente despejados después. El viento soplará de forma suave desde el este, por lo que no se anticipan grandes complicaciones en este sentido.

En Almería, las nieblas irán desapareciendo durante la mañana. El cielo se tornará poco nuboso y el viento llegará con suaves brisas de dirección este. Con una máxima de 27 grados, probablemente sea más un día de camiseta que de abrigo.

Lluvias: pocas señales en las zonas citadas

Los datos existentes no prevén la lluvia como uno de los protagonistas del lunes en las ciudades españolas mencionadas. En Almería, se espera un cielo poco nuboso tras la desaparición de las nieblas de la mañana.

Asimismo, en Santander se augura una jornada sin cambios drásticos, donde los cielos tenderán a despejarse. La previsión no indica precipitaciones significativas para la capital cántabra.

Sin embargo, es recomendable revisar la actualización meteorológica local antes de salir, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente, particularmente en las áreas montañosas y en las zonas cercanas al mar. La atmósfera no siempre avisa con un aviso cordial.

Así queda el pronóstico de hoy

Ciudad Estado del cielo Máxima Mínima Viento Madrid Nubosidad variable 20 °C No indicado No indicado Almería Nieblas al inicio y cielo poco nuboso después 27 °C 17 °C Brisas ligeras del este Santander Poco nuboso por la mañana y despejado después 21 °C 13 °C Brisas ligeras del este

Si quieres organizar bien tu día, la previsión más práctica es sencilla:

Salir con abrigo en las primeras horas. Preparar ropa más ligera si estás en Almería o en otras zonas cálidas del sureste. Estar atento a la visibilidad si conduces por la mañana en áreas con niebla. Chequear los avisos locales si tus planes incluyen montaña o desplazamientos largos.

Y, para terminar, una curiosidad: algunos animales tienen su propio servicio meteorológico. Las aves suelen refugiarse antes de cambios en el clima, mientas que los gatos parecen ignorar cualquier señal atmosférica, durmiendo plácidamente como si dirigieran su propia estación meteorológica.