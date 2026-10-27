Pronóstico del Tiempo en España: sol, nubes y calor este martes 27 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para este martes, 27 de octubre, nos ofrece un panorama diverso en España. Mientras que en el norte se esperan más nubes y algunas lluvias, la mayor parte del centro y de la costa mediterránea podrá disfrutar de un día tranquilo, sin precipitaciones considerables.

En Madrid, el cielo permanecerá despejado y el termómetro alcanzará los 21 grados, con mínimas que rondarán entre los 8 y 10 grados. Por lo tanto, el paraguas puede guardarse, aunque la chaqueta todavía será necesaria.

Un martes estable en el centro y el Mediterráneo

La capital tendrá un día sin lluvias, con vientos suaves y nubes que se disiparán al caer la noche. La probabilidad de precipitación es mínima, alrededor del 1 %, mientras que el índice ultravioleta se eleva hasta el nivel 2.

En el este peninsular también se experimentará calma:

Barcelona disfrutará de cielos mayormente despejados, con una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 14. Los vientos serán suaves y del sur.

disfrutará de cielos mayormente despejados, con una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 14. Los vientos serán suaves y del sur. Valencia verá llegar hasta los 25 grados, partiendo de unos 12 grados en las mínimas. Las lluvias no están en los planes y el viento también será ligero.

verá llegar hasta los 25 grados, partiendo de unos 12 grados en las mínimas. Las lluvias no están en los planes y el viento también será ligero. Zaragoza presentará temperaturas que oscilarán entre 13,5 y 23,6 grados, con una probabilidad de lluvia del 1 % y ráfagas de viento que alcanzarán los 18,5 kilómetros por hora al caer la tarde.

En Cádiz, la nubosidad predominará durante gran parte del día, pero se espera que los cielos claros hagan su aparición al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados, con un viento suave del oeste.

Lluvias débiles y descenso térmico en el norte

En Asturias, el ambiente será más sombrío. Los intervalos de nubes aumentarán, cubriendo el cielo durante la mañana, con posibilidades de brumas y niebla en las zonas elevadas hacia el final de la jornada.

Las lluvias, generalmente ligeras, se desplazarán de oeste a este durante la tarde, siendo más frecuentes e intensas en las áreas montañosas. Las temperaturas máximas disminuirán, especialmente en el extremo occidental, y los vientos comenzarán suaves del sur, cambiando después a componente norte.

Ciudad Mínima Máxima Oviedo 10 °C 19 °C Gijón 12 °C 20 °C Avilés 10 °C 19 °C

En el mar, la situación también se complicará a medida que avance el día. Las aguas pasarán de rizada o marejadilla a marejada o incluso fuerte marejada en algunas áreas, con mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros.

Canarias, entre la calima y algún chubasco

El archipiélago enfrentará un martes caracterizado por nubes medias y altas, calima y una caída de las temperaturas, sobre todo en las zonas del interior. En las islas occidentales y en Gran Canaria, no se pueden descartar precipitaciones dispersas y ocasionales.

También podrían aparecer tormentas aisladas en el interior de La Palma y en el norte y este de Tenerife durante el mediodía. En esas áreas, algún chubasco puntual podría alterar una jornada que, en términos generales, será seca.

La calima será notable en medianías y cumbres, aunque también podría afectar a las zonas bajas de Fuerteventura y Lanzarote por la tarde. A pesar del descenso térmico, se alcanzarán e incluso superarán los 30 grados en el sur de Tenerife, Gran Canaria y el interior de las islas orientales.

Tenerife : entre 23 y 26 grados, con la posibilidad de chubascos en el norte y el este.

: entre 23 y 26 grados, con la posibilidad de chubascos en el norte y el este. Gran Canaria : entre 23 y 26 grados en la capital; más de 30 grados en las áreas bajas del sur.

: entre 23 y 26 grados en la capital; más de 30 grados en las áreas bajas del sur. Fuerteventura : entre 21 y 25 grados en la capital, con más de 30 grados en las zonas interiores.

: entre 21 y 25 grados en la capital, con más de 30 grados en las zonas interiores. Lanzarote : entre 21 y 25 grados en Arrecife , con una calima destacada.

: entre 21 y 25 grados en , con una calima destacada. La Palma: entre 21 y 27 grados en la capital, con lluvias dispersas eventuales.

Los vientos serán suaves del nordeste en las costas, aunque habrá rachas más fuertes del suroeste en las cumbres altas de La Palma y Tenerife. En el litoral norte, las olas alcanzarán alrededor de un metro y medio.

Este martes se presenta como una clara representación del otoño en España: paraguas en el norte, gafas de sol en el centro y una buena dosis de paciencia para quienes se enfrenten a la calima en Canarias.