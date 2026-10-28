Pronóstico del Tiempo en España este miércoles 28 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para este miércoles apunta a una jornada bastante serena en gran parte de España. El sol tomará protagonismo, las precipitaciones serán escasas y las temperaturas se mantendrán suaves para un final de octubre.

Pero, ojo, la mañana puede comenzar con algo de misterio. Niebla y nubes bajas limitarán la visibilidad en diferentes puntos del interior y del norte. Por lo tanto, el paraguas tiene pocas razones para salir a hacer compañía hoy.

Sol en la mayor parte de la Península

La estabilidad definirá el día en amplias zonas de la Península. En La Rioja, se espera un cielo poco nublado o despejado, con posibilidades de brumas y bancos de niebla en las primeras horas. Las temperaturas maximums descenderán ligeramente, mientras que las mínimas permanecerán prácticamente sin cambios. Logroño alcanzará los 21 grados, Calahorra llegará a 22 y Haro se quedará en 19.

En Asturias, las nubes matutinas darán paso rápidamente a amplios espacios despejados. La posibilidad de lluvia será inexistente, aunque el viento del este soplará con fuerza en la costa, donde podría alcanzar rachas de 50 kilómetros por hora. Las temperaturas subirán en el tercio occidental, descenderán ligeramente en el oriental y se mantendrán estables en el resto.

En Cataluña, el sol será el claro protagonista durante la mayor parte del día, aunque la niebla y las nubes bajas harán su aparición en la primera mitad del día, especialmente en el interior, la Catalunya Central, el litoral y el prelitoral. En el Pirineo, no se descarta alguna llovizna débil y muy puntual.

Las temperaturas máximas descenderán de manera moderada fuera de la costa, aunque el ambiente seguirá siendo templado:

Zona Evolución prevista Interior de Cataluña Descenso moderado de las máximas Pirineo Descenso más acusado, especialmente en cotas altas Costa catalana Temperaturas suaves La Rioja Máximas en descenso Asturias Cambios ligeros y desiguales

Madrid y el centro

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 22 grados, según el dato de referencia utilizado para el antetítulo. La jornada se configura dentro de un panorama general estable, sin señales notables de lluvia en la información consultada.

En el centro peninsular es recomendable prestar atención a las primeras horas, cuando las brumas podrían complicar la visibilidad en ciertos lugares. Luego, todo indica a que habrá una evolución más luminosa y agradable, con temperaturas todavía placenteras para pasear, trabajar al aire libre o hacer como que el invierno no ha enviado aún su carta de presentación.

Canarias mantiene el ambiente cálido

El tiempo en Canarias lucirá más veraniego que otoñal. Se prevé abundante nubosidad media y alta en la mitad occidental del archipiélago, además de nubes bajas en las vertientes norte y nordeste de las islas más montañosas. También se contemplan algunos chubascos ocasionales en cumbres y ligera calima, más notoria en superficie.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 31 grados en las zonas costeras. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque perderá fuerza y cambiará a dirección norte durante la tarde. En Tenerife, las máximas se situarán entre 24 y 29 grados; en Lanzarote, variarán entre 24 y 28.

La situación esperada para cada isla será la siguiente:

Tenerife : nubes altas y nubosidad baja en el norte con posibilidad de algún chubasco en cumbres.

: nubes altas y nubosidad baja en el norte con posibilidad de algún chubasco en cumbres. La Palma : cielos nubosos y opción de lluvia débil en medianías orientadas al este.

: cielos nubosos y opción de lluvia débil en medianías orientadas al este. Gran Canaria : nubes bajas en las primeras y últimas horas en el norte y la capital, con ligera calima.

: nubes bajas en las primeras y últimas horas en el norte y la capital, con ligera calima. Fuerteventura : ambiente cálido, intervalos de nubes altas y calima.

: ambiente cálido, intervalos de nubes altas y calima. Lanzarote : nubes bajas matinales en el norte y temperaturas agradables.

: nubes bajas matinales en el norte y temperaturas agradables. El Hierro y La Gomera: nubosidad media y alta, con posibilidad de calima ligera.

En el mar se prevé la marejadilla, aunque el oleaje de fondo del noroeste aumentará en las costas expuestas al norte y oeste, con olas que alcanzarán entre uno y dos metros.

Una jornada relajada, con mañanas de visibilidad irregular

El panorama general ofrece estabilidad, claros y temperaturas moderadas. Las principales precauciones deben concentrarse en la conducción durante las primeras horas, sobre todo en las zonas afectadas por niebla o nubes bajas, y en las áreas costeras expuestas al viento.

En definitiva, la jornada dejará un tiempo agradable en la Península y un ambiente más cálido en Canarias. El otoño continuará manifestándose, pero este miércoles aún parece dispuesto a tomarse el día con tranquilidad.