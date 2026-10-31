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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 21 GRADOS

El Tiempo de este sábado 31 de octubre

El tiempo se presenta soleado en gran parte de España, aunque también habrá lluvias intensas en Baleares y en algunos tramos del litoral mediterráneo.

El Tiempo de este sábado 31 de octubre
Archivado en: Medio Ambiente

Madrid inicia este sábado con un cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados, mientras que en el Mediterráneo hay cierto recelo hacia el cielo. El anticiclón europeo propiciará un ambiente estable en gran parte del territorio nacional, aunque el aire húmedo del mar provocará algunos chubascos en el este.

La jornada muestra contrastes: mientras algunos llevan paraguas en las costas, otros optan por las gafas de sol en el interior. Este otoño sigue demostrando que el término «uniforme» no existe en su diccionario.

Sol en el interior y lluvias en el Mediterráneo

La mayoría de la Península disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Madrid, Castilla y León, buena parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y el oeste peninsular vivirán una jornada tranquila, con temperaturas máximas que se verán afectadas por un ligero descenso en la mitad oriental, mientras que en el resto apenas habrá cambios.

La situación será diferente en la costa mediterránea. La llegada de humedad y la inestabilidad en las capas superiores de la atmósfera incrementarán la nubosidad y propiciarán lluvias en varios lugares:

  • Baleares: chubascos dispersos, con probabilidad de tormentas y algunos episodios que podrían ser localmente intensos. Se espera que las lluvias disminuyan por la tarde en Mallorca y Menorca.
  • Comunidad Valenciana: chubascos débiles o moderados, siendo Valencia el lugar donde más probabilidades hay. Puntualmente, podrían llegar a ser fuertes.
  • Andalucía: existe la posibilidad de chubascos en la segunda mitad del día, especialmente en el litoral mediterráneo oriental.
  • Región de Murcia: lluvias ocasionales, sobre todo próximas a la costa.
  • Cataluña: precipitaciones débiles en el Ampurdán y en algunas zonas litorales, siendo más probables en el litoral de Tarragona.

Por tanto, el litoral mediterráneo y las Islas Baleares presentan mayor riesgo de lluvia. Es recomendable consultar la evolución local antes de salir, ya que el Mediterráneo puede cambiar de la calma al chaparrón sin previo aviso.

Nieblas a primera hora

Las primeras horas del día vendrán marcadas por brumas y bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y algunas áreas de las mesetas y del tercio este peninsular. En Lugo, la niebla podría ser especialmente densa.

También habrá nubes bajas en los Pirineos y en el litoral de Alborán. En Asturias y el País Vasco, las nubes matutinas irán disipándose y darán paso a claros a lo largo de las horas centrales. Galicia podría experimentar algunas lloviznas en su costa cantábrica.

En el resto del norte, la situación será más tranquila. Asturias comenzará con nubes bajas en la zona central, que se despejarán hacia el mediodía. No se prevén lluvias notables y el viento será flojo y variable.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad oriental de la Península y en la vertiente cantábrica. Las mínimas también mostrarán un descenso general, salvo en el sureste, donde habrá pocas variaciones. En Canarias, se espera una reducción de las máximas.

ZonaEvolución prevista
Interior peninsularCielos despejados o poco nubosos y viento débil
MediterráneoAumento de nubosidad y chubascos ocasionales
BalearesLluvias y tormentas localmente intensas
CantábricoNubes por la mañana con claros después
CanariasMayor nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias hacia el final del día

El viento soplará suave en el interior y moderado en el Cantábrico, Galicia, el Mediterráneo y Alborán. En el Estrecho, se prevé un levante fuerte con intervalos de mayor intensidad. Por tanto, si tienes planes que involucren la costa, la navegación o actividades al aire libre, es aconsejable comprobar las condiciones del viento antes de salir.

Canarias, pendientes del final del día

En Canarias, se esperan cielos cubiertos durante la segunda mitad de la jornada. Las lluvias podrían aparecer en las últimas horas en La Palma y extenderse a otras islas occidentales, algunas de ellas con posibilidad de ser intensas.

En resumen, este sábado 31 de octubre ofrecerá un clima estable y soleado en buena parte del país, aunque el Mediterráneo estará más agitado, habrá nieblas matinales y un descenso de las temperaturas en varias zonas. El mapa se presenta con dos versiones: una ideal para pasear y otra que invita a llevar paraguas.

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Autor

Yéssica Salazar

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Con Máster en Gerencia y Tecnologías de la Información. Con infinito amor por el periodismo y los medios audiovisuales que me han permitido conocer nuevos senderos, diferentes y desconocidos.

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