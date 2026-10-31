El Tiempo de este sábado 31 de octubre

Madrid inicia este sábado con un cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados, mientras que en el Mediterráneo hay cierto recelo hacia el cielo. El anticiclón europeo propiciará un ambiente estable en gran parte del territorio nacional, aunque el aire húmedo del mar provocará algunos chubascos en el este.

La jornada muestra contrastes: mientras algunos llevan paraguas en las costas, otros optan por las gafas de sol en el interior. Este otoño sigue demostrando que el término «uniforme» no existe en su diccionario.

Sol en el interior y lluvias en el Mediterráneo

La mayoría de la Península disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Madrid, Castilla y León, buena parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y el oeste peninsular vivirán una jornada tranquila, con temperaturas máximas que se verán afectadas por un ligero descenso en la mitad oriental, mientras que en el resto apenas habrá cambios.

La situación será diferente en la costa mediterránea. La llegada de humedad y la inestabilidad en las capas superiores de la atmósfera incrementarán la nubosidad y propiciarán lluvias en varios lugares:

Baleares : chubascos dispersos, con probabilidad de tormentas y algunos episodios que podrían ser localmente intensos. Se espera que las lluvias disminuyan por la tarde en Mallorca y Menorca .

: chubascos dispersos, con probabilidad de tormentas y algunos episodios que podrían ser localmente intensos. Se espera que las lluvias disminuyan por la tarde en y . Comunidad Valenciana : chubascos débiles o moderados, siendo Valencia el lugar donde más probabilidades hay. Puntualmente, podrían llegar a ser fuertes.

: chubascos débiles o moderados, siendo el lugar donde más probabilidades hay. Puntualmente, podrían llegar a ser fuertes. Andalucía : existe la posibilidad de chubascos en la segunda mitad del día, especialmente en el litoral mediterráneo oriental.

: existe la posibilidad de chubascos en la segunda mitad del día, especialmente en el litoral mediterráneo oriental. Región de Murcia : lluvias ocasionales, sobre todo próximas a la costa.

: lluvias ocasionales, sobre todo próximas a la costa. Cataluña: precipitaciones débiles en el Ampurdán y en algunas zonas litorales, siendo más probables en el litoral de Tarragona.

Por tanto, el litoral mediterráneo y las Islas Baleares presentan mayor riesgo de lluvia. Es recomendable consultar la evolución local antes de salir, ya que el Mediterráneo puede cambiar de la calma al chaparrón sin previo aviso.

Nieblas a primera hora

Las primeras horas del día vendrán marcadas por brumas y bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y algunas áreas de las mesetas y del tercio este peninsular. En Lugo, la niebla podría ser especialmente densa.

También habrá nubes bajas en los Pirineos y en el litoral de Alborán. En Asturias y el País Vasco, las nubes matutinas irán disipándose y darán paso a claros a lo largo de las horas centrales. Galicia podría experimentar algunas lloviznas en su costa cantábrica.

En el resto del norte, la situación será más tranquila. Asturias comenzará con nubes bajas en la zona central, que se despejarán hacia el mediodía. No se prevén lluvias notables y el viento será flojo y variable.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad oriental de la Península y en la vertiente cantábrica. Las mínimas también mostrarán un descenso general, salvo en el sureste, donde habrá pocas variaciones. En Canarias, se espera una reducción de las máximas.

Zona Evolución prevista Interior peninsular Cielos despejados o poco nubosos y viento débil Mediterráneo Aumento de nubosidad y chubascos ocasionales Baleares Lluvias y tormentas localmente intensas Cantábrico Nubes por la mañana con claros después Canarias Mayor nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias hacia el final del día

El viento soplará suave en el interior y moderado en el Cantábrico, Galicia, el Mediterráneo y Alborán. En el Estrecho, se prevé un levante fuerte con intervalos de mayor intensidad. Por tanto, si tienes planes que involucren la costa, la navegación o actividades al aire libre, es aconsejable comprobar las condiciones del viento antes de salir.

Canarias, pendientes del final del día

En Canarias, se esperan cielos cubiertos durante la segunda mitad de la jornada. Las lluvias podrían aparecer en las últimas horas en La Palma y extenderse a otras islas occidentales, algunas de ellas con posibilidad de ser intensas.

En resumen, este sábado 31 de octubre ofrecerá un clima estable y soleado en buena parte del país, aunque el Mediterráneo estará más agitado, habrá nieblas matinales y un descenso de las temperaturas en varias zonas. El mapa se presenta con dos versiones: una ideal para pasear y otra que invita a llevar paraguas.