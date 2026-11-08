Pronóstico del Tiempo: nubes, lluvias y viento toman protagonismo este domingo 8 de noviembre de 2026

El clima de este domingo, 8 de noviembre, presenta dos facetas: una atmósfera templada en diversas partes del sur y un aumento en la inestabilidad en el oeste peninsular y Canarias. Las nubes irán ganando terreno, y es probable que el paraguas se convierta en el accesorio más necesario del día.

En Madrid, la jornada comenzará con nubes altas y la posibilidad de brumas matinales, especialmente en la sierra. A lo largo de la tarde, la nubosidad incrementará, y para el final del día podrían surgir lluvias débiles y dispersas en el oeste de la comunidad y en el Sistema Central.

Un domingo transformador

Las previsiones apuntan a una situación más inestable en el oeste peninsular, donde es probable que las lluvias sean intensas y el viento sople con fuerza. También se anticipan precipitaciones significativas en Canarias, mientras que otras regiones disfrutarán de una jornada más tranquila, aunque con cielos cada vez más cubiertos.

La borrasca Bruna aumenta el riesgo de lluvias en Extremadura, con avisos por acumulaciones que podrían llegar a los 200 litros por metro cuadrado entre este domingo y el lunes. Este fenómeno comenzará durante la noche, así que es mejor no confiarse si la mañana parece demasiado benigna.

El panorama general se presenta de la siguiente manera:

Oeste peninsular: aumento de nubosidad, lluvias y rachas intensas de viento.

aumento de nubosidad, lluvias y rachas intensas de viento. Extremadura: riesgo de precipitaciones intensas desde la noche.

riesgo de precipitaciones intensas desde la noche. Canarias: lluvias fuertes, tormentas y viento intenso en ciertas zonas.

lluvias fuertes, tormentas y viento intenso en ciertas zonas. Norte: cielos nubosos, con lluvias débiles o moderadas en áreas montañosas.

cielos nubosos, con lluvias débiles o moderadas en áreas montañosas. Área mediterránea: ambiente más suave y posibilidades de precipitaciones en algunos sectores.

ambiente más suave y posibilidades de precipitaciones en algunos sectores. Baleares: temperaturas más propias de noviembre y opción de lluvias.

Madrid, entre nubes y claros

En la Comunidad de Madrid, el cielo estará cubierto por nubes altas durante las primeras horas, junto a nubes bajas, brumas y algún banco de niebla en la sierra y, más puntualmente, en el sur. Posteriormente, la nubosidad aumentará para dejar el cielo completamente cubierto.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas podrían descender levemente. La capital llegará a los 18 grados, según la previsión para este día. Al final de la jornada, las lluvias débiles podrían expandirse desde el oeste hacia otras partes de la comunidad.

Para quienes tengan planes al aire libre, la mejor oportunidad será durante la primera mitad del día. Sin embargo, la atmósfera no parece dispuesta a brindar un domingo completamente seco: las nubes harán horas extra y la lluvia podría aparecer sin previo aviso.

Lluvias y viento en el oeste

Extremadura vivirá un día suave, pero con un notable cambio durante la tarde y la noche. En Badajoz, las temperaturas subirán hasta los 27 grados, con pocas probabilidades de lluvia por la mañana. A medida que avance la tarde, aumentará el riesgo de precipitaciones y tormentas, alcanzando una probabilidad del 100 % durante parte de la noche.

El viento también cobrará fuerza. En Badajoz, se prevén rachas de hasta 41 kilómetros por hora en la tarde, y la lluvia débil podría intensificarse a medida que caiga la noche.

En Galicia, Bueu tendrá cielos muy nubosos o cubiertos y una temperatura máxima de 21 grados. Aunque las precipitaciones serán poco probables durante gran parte del día, el riesgo aumentará por la tarde, alcanzando el 90 % por la noche. Las rachas de viento podrían llegar a 53 kilómetros por hora.

Norte y archipiélagos

En Asturias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos o cubiertos, con algunos claros que aparecerán durante la tarde. Las lluvias se presentarán de manera débil o moderada en la Cordillera y los Picos de Europa, mientras que en el litoral resultarán menos probables.

Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios. Oviedo alcanzará los 18 grados, Gijón llegará a 22 y Avilés a 20. En las zonas más elevadas de la Cordillera podrían registrarse rachas muy fuertes al final del día, haciendo que la montaña requiera más precauciones que una simple chaqueta.

En Canarias, la situación será más compleja. Adeje tendrá cielos cubiertos, probabilidad alta de lluvia y posibilidad de tormenta, con temperaturas oscilando entre 20 y 25 grados. Las rachas de viento podrían alcanzar los 43 kilómetros por hora durante la mañana.

Temperaturas suaves en el sur

El sur mantendrá un ambiente más cálido de lo habitual para esta época del año. En Alcalá la Real, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados y se espera que el tramo central del día sea seco, aunque el cielo se irá cubriendo progresivamente por la noche, con posibilidades de lluvia débil.

La previsión semanal indica que las temperaturas serán superiores a lo habitual en el sur peninsular y Canarias, mientras que el norte y Baleares tendrán valores más acordes con noviembre. También se anticipan lluvias más abundantes en el área mediterránea y en el archipiélago balear.

La recomendación para hoy es clara: ropa ligera en el sur, paraguas en el oeste y precaución con el viento en áreas expuestas. El otoño, al menos por el momento, sigue cambiando de opinión cada pocas horas.