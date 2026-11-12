Por qué hundieron frente a la costa de Florida al mítico SS United States, el que fuera el transatlántico más rápido del mundo

Durante años, el SS United States estuvo inactivo, deteriorándose junto al río Delaware. Sin embargo, el antiguo monarca de las travesías atlánticas emprendió un viaje final que resultó ser más insólito que todas sus travesías previas: terminó en las profundidades del mar, frente a Florida. La misión, que detalló la BBC, tenía como objetivo transformarlo en un arrecife artificial, un santuario para la vida marina.

El hundimiento no fue un accidente fortuito ni el resultado de una tormenta. El barco fue adecuadamente preparado, limpiado y descontaminado antes de ser remolcado hacia la costa de Destin. Allí, su descenso fue controlado, sin necesidad de explosivos, integrándose en una amplia red de estructuras sumergidas que atraen a peces, crustáceos, corales y buceadores.

De récord mundial a pieza de museo inalcanzable

Botado en 1952, el SS United States se erguía como un símbolo del poder tecnológico de la posguerra. Con más de 300 metros de eslora, era incluso más largo que el Titanic y fue diseñado para el transporte de pasajeros, carga y, en caso necesario, tropas militares. Su mayor hazaña la logró en su viaje inaugural, al cruzar el Atlántico a una velocidad que le mereció la Blue Riband, un prestigioso galardón que se otorgaba al transatlántico más rápido en la ruta entre Europa y Norteamérica.

El barco alcanzó velocidades superiores a los 38 nudos, que equivalen a casi 70 kilómetros por hora. En aquellos tiempos, alcanzar semejante velocidad no solo era un logro deportivo. También tenía un valor estratégico considerable: un barco rápido podía acortar los tiempos de viaje y dificultar el ataque de submarinos. Para conseguirlo, sus ingenieros optaron por materiales ligeros y por una potencia asombrosa.

Entre sus características más destacadas se encontraban:

Una estructura de aluminio en algunas partes de la superestructura, poco común en un buque de ese tamaño.

Turbinas que ofrecían una potencia sobresaliente para la época.

Un diseño que aseguraba mantener altas velocidades incluso en condiciones adversas de mar.

Interiores elegantes, aunque menos cargados que los de otros grandes transatlánticos.

En su lista de pasajeros figuran miembros de la realeza, artistas y personalidades políticas. Salvador Dalí, por ejemplo, estuvo a bordo, al igual que otras celebridades y figuras internacionales. Durante su actividad, el barco cruzó el Atlántico en múltiples ocasiones.

El surgimiento de los aviones transformó el negocio

El esplendor del SS United States no duró más de veinte años. A principios de los años sesenta, los aviones comerciales de reacción comenzaron a dominar el panorama de los viajes entre Estados Unidos y Europa. Volar era considerablemente más rápido y, poco a poco, también se volvió más asequible.

El SS United States realizó su último viaje comercial en 1969. Posteriormente, pasó por varias manos y proyectos que resultaron infructuosos. Se hicieron propuestas para convertirlo en museo, hotel flotante o atracción turística, pero ninguna consiguió el respaldo financiero ni los permisos necesarios.

Durante casi treinta años, el barco permaneció anclado en Filadelfia. El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y los costos de conservación fueron deteriorando sus opciones de regresar a la actividad. Además, antes de su hundimiento, se hizo necesario retirar sustancias nocivas y materiales potencialmente peligrosos.

El proceso abarcó varias fases:

Traslado desde Filadelfia hasta Alabama. Trabajos de limpieza y descontaminación. Retiro de elementos que pudieran afectar el ecosistema. Remolque hacia la costa de Florida. Inundación controlada y hundimiento sobre el lecho marino.

Un hotel para peces, no para turistas

El objetivo es que el casco se convierta en una estructura estable donde puedan fijarse organismos marinos. Con el tiempo, los restos de acero podrían transformarse en una especie de ciudad submarina: ofrecen superficies, cavidades y refugio frente a depredadores y corrientes.

Los arrecifes artificiales no son un reemplazo total de los ecosistemas naturales. Aun así, tienen la capacidad de agrupar fauna y fomentar actividades de buceo. En Florida, ya existen varios arrecifes creados con barcos, vagones de tren, tanques militares y otras estructuras destinadas al fondo marino.

Se espera que el proyecto convierta al SS United States en uno de los arrecifes artificiales más grandes del mundo. El condado confía en que esto impulse el turismo y favorezca la investigación marina. Además, se contempla la creación de un museo en tierra firme para preservar la memoria del transatlántico.

La decisión generó un debate encendido. La organización SS United States Conservancy defendió durante años que el barco debía ser conservado como museo. Sus defensores argumentaban que su hundimiento representaba la pérdida de una pieza única en la historia naval estadounidense. Sus oponentes, por otro lado, señalaban que mantenerlo a flote requería una inversión ingente y que el proyecto museístico nunca había encontrado la financiación necesaria.

Curiosidades sobre una leyenda flotante

El SS United States fue concebido con criterios militares, permitiendo su adaptación para el transporte de tropas.

Su velocidad máxima se mantuvo como un referente en la ingeniería naval durante décadas.

El barco tenía la capacidad de albergar a miles de pasajeros y tripulantes.

Su diseño priorizaba la seguridad y la rapidez, dejando en segundo plano una decoración excesivamente lujosa como la de otros transatlánticos.

A diferencia del Titanic , no fue concebido como un símbolo de opulencia, sino como una herramienta de transporte veloz y estratégica.

, no fue concebido como un símbolo de opulencia, sino como una herramienta de transporte veloz y estratégica. Durante sus últimos años, el buque pasó más tiempo inmóvil en un muelle que navegando.

La operación final no requirió explosivos: el gigantesco barco fue hundido mediante una inundación cuidadosamente controlada.

Su nueva tripulación no llevará billetes ni maletas: será compuesta por peces, esponjas, crustáceos y buceadores.

Así, el antiguo campeón del Atlántico ha cambiado las chimeneas por corales y las rutas oceánicas por corrientes submarinas. Aunque el SS United States ya no superará récords de velocidad, su última etapa en el tiempo podría perdurar durante siglos.