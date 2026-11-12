Pronóstico del Tiempo en España: lluvias en el norte y tranquilidad en el sur este jueves, 12 de octubre de 2026

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Este jueves se presenta con un guion muy familiar: el norte se prepara para recibir más nubosidad y lluvias, mientras que gran parte del sur y del litoral mediterráneo disfrutarán de un tiempo más apacible.

El otoño aún no se comporta como un hibernante, pero tampoco ofrece el mismo menú para todos.

En Madrid, las previsiones indican que la temperatura alcanzará máximas de 20 °C y mínimas de 9 °C, sin lluvias a la vista y con un viento suave que sopla del noreste.

Así que, en resumen: abrigo por la mañana, manga corta al mediodía y la habitual discusión sobre si llevar chaqueta “por si acaso”.

Panorama general en España

El patrón atmosférico de este jueves está dominado por una circulación de aire del norte y noroeste, lo que genera más nubosidad e inestabilidad en la vertiente cantábrica y en algunas zonas del noreste.

Mientras tanto, el sur peninsular y las costas orientales se encuentran más resguardados, disfrutando de un ambiente más estable y templado. Se observan diferencias claras en las temperaturas entre las distintas regiones. En general, AEMET anticipa para la semana del 5 al 12 de octubre un clima variable, con posibilidades de lluvias y chubascos en gran parte del territorio, siendo más intensos en el extremo norte, en áreas montañosas y a lo largo de la fachada mediterránea peninsular.

Zonas con más actividad

Zona Tendencia Temperaturas Viento Cantábrico Lluvias y cielos muy cubiertos Fresco, con temperaturas contenidas Noroeste, con ráfagas fuertes en zonas expuestas Nordeste y litoral mediterráneo Chubascos y riesgo de tormentas localizadas Más templados, pero con posibles descensos térmicos en ciertas áreas Predominancia de componentes oeste y norte Centro Intervalos de nubes y sol, con mayor estabilidad que en el norte Sin grandes altibajos térmicos Generalmente flojo Sur peninsular Ambientes más secos y estables Las temperaturas máximas son superiores a las del norte Flojo o moderado

En el Cantábrico, se esperan los acumulados más destacados en Asturias y Cantabria, mientras que el País Vasco y Pirineos también recibirán chubascos moderados y condiciones favorables para tormentas. Por su parte, Cataluña vivirá un día con lluvias y la posibilidad de episodios localmente intensos, especialmente en el cuadrante nordeste y el litoral central.

Qué pasa en las principales ciudades

En Madrid , los pronósticos indican 20 °C de máxima y 9 °C de mínima, sin lluvia y con viento ligero del noreste.

, los pronósticos indican 20 °C de máxima y 9 °C de mínima, sin lluvia y con viento ligero del noreste. En Barcelona , se prevén chubascos irregulares, más frecuentes en el nordeste y el litoral central.

, se prevén chubascos irregulares, más frecuentes en el nordeste y el litoral central. En Valencia , el ambiente es bastante más benigno: 27,8 °C de máxima, 14 °C de mínima y solo un 2% de probabilidad de precipitación.

, el ambiente es bastante más benigno: 27,8 °C de máxima, 14 °C de mínima y solo un 2% de probabilidad de precipitación. En Sevilla , se espera un día muy seco, con 29,4 °C de máxima, 16,6 °C de mínima y un 2% de probabilidad de lluvia.

, se espera un día muy seco, con 29,4 °C de máxima, 16,6 °C de mínima y un 2% de probabilidad de lluvia. En Zaragoza , no se anticipan lluvias y la temperatura oscilará entre 11,4 °C y 20,2 °C.

, no se anticipan lluvias y la temperatura oscilará entre 11,4 °C y 20,2 °C. En Mallorca , el pronóstico sugiere algo más de movimiento: 24 °C de máxima, 15 °C de mínima y lloviznas por la tarde y la noche.

, el pronóstico sugiere algo más de movimiento: 24 °C de máxima, 15 °C de mínima y lloviznas por la tarde y la noche. En Ibiza , el día se presenta sin precipitaciones, con 24 °C de máxima y 18 °C de mínima, aunque se experimenta viento del norte de una intensidad notable.

, el día se presenta sin precipitaciones, con 24 °C de máxima y 18 °C de mínima, aunque se experimenta viento del norte de una intensidad notable. En Cádiz, el cielo tenderá a estar despejado o con escasas nubes, con temperaturas de 26 °C de máxima y 18 °C de mínima.

Lo que conviene tener en cuenta hoy

El norte peninsular será nuevamente la región más dependiente del paraguas. En el interior y el sur, el día ganará en estabilidad, brindando más opciones para actividades al aire libre. El viento del norte y noroeste se notará en áreas expuestas, especialmente a lo largo de la costa cantábrica y en ciertos corredores peninsulares. Las temperaturas descenderán o se moderarán en la mitad norte, mientras que el sur mantendrá valores más suaves.

Un apunte curioso para cerrar el día

Las jornadas de octubre como esta presentan un curioso fenómeno meteorológico: en una parte del país hay quienes llevan paraguas y en otra, gafas de sol, a veces incluso a la misma hora. España sigue demostrando su gusto por la diversidad, incluso en lo que respecta al tiempo.