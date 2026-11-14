Pronóstico del Tiempo para este sábado 14 de noviembre de 2026

Este sábado 14 de noviembre, el tiempo se presentará dominado por una gran nubosidad y algunas lluvias ligeras en amplias áreas de España.

Las temperaturas oscilan entre los 12 y 14 grados, mientras que la brisa aportará un leve movimiento al entorno.

En Madrid, la máxima esperada se situará en los 13 grados, según la información meteorológica.

Es recomendable no olvidar el paraguas, ya que el cielo estará mayormente cubierto y las lluvias podrían ser intermitentes. El carácter del otoño se mantiene caprichoso.

Un sábado gris y húmedo

La previsión indica un día con cielos muy nublados, lluvias que se producirán a lo largo del día y chaparrones más ligeros a la hora del almuerzo. La probabilidad de precipitación variará entre un 26 % y un 42 %, con acumulaciones que se mantendrán en niveles bajos.

Las temperaturas apenas mostrarán cambios significativos:

Momento del día Temperatura aproximada Madrugada 12 °C Mañana 12 °C Mediodía 13 °C Tarde 14 °C Noche 11 °C

La humedad será elevada, alcanzando cerca del 90 % durante la noche y la madrugada. La visibilidad se situará en torno a los 10 kilómetros, aunque la sensación térmica se sentirá más fría cuando lluvia y viento coincidan.

Lluvia y viento, protagonistas

El viento soplará del suroeste, cambiando a oeste-suroeste a medida que avance el día. Las velocidades variarán entre 15 y 23 kilómetros por hora, con algunas rachas que podrían llegar a los 32 o 44 kilómetros por hora, especialmente en torno al mediodía.

Madrugada: cielos cubiertos y intervalos de lluvia moderada.

cielos cubiertos y intervalos de lluvia moderada. Mañana: persistencia de la nubosidad y lluvias de intensidad débil o moderada.

persistencia de la nubosidad y lluvias de intensidad débil o moderada. Mediodía: lluvias más ligeras, con viento un poco más fuerte.

lluvias más ligeras, con viento un poco más fuerte. Tarde: se esperan nuevos intervalos de lluvia y un ambiente fresco.

se esperan nuevos intervalos de lluvia y un ambiente fresco. Noche: abundante nubosidad y precipitaciones débiles.

El índice de radiación ultravioleta será bajo, en un rango de 0 a 2. Por lo tanto, no será el momento ideal para disfrutar de una exposición prolongada al sol; el ambiente no parece estar dispuesto a colaborar.

Situación por zonas

Los datos disponibles para diferentes puntos del país apuntan a un panorama variado. En el centro de España, se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias que aparecerán de forma intermitente. En Madrid, se prevé una máxima de 13 grados, mientras que el resto del país conservará temperaturas contenidas.

El sur de la península puede experimentar un ambiente un poco más cálido. Salta, según uno de los pronósticos consultados fuera de España, alcanzará los 31 grados, con cielos mayormente despejados y alguna que otra nube. En contraste, en otras regiones influenciadas por el océano Atlántico o el Mediterráneo, la humedad, las lluvias y el viento dominarán.

Elemento Previsión Cielo Muy nuboso o cubierto Lluvia Débil y moderada a intervalos Viento Del suroeste, con rachas fuertes Humedad Elevada, cerca del 90 % Radiación ultravioleta Baja

Para aquellos que tengan planes en el exterior, lo más sensato será consultar la evolución por horas y vestir con un abrigo resistente al agua. Aunque las precipitaciones no serán continuas, sí serán lo suficientemente frecuentes como para convertir una salida sin paraguas en todo un desafío.

El clima solo mejorará de forma puntual, con temperaturas suaves propias de mediados de noviembre, pero sin la promesa de un sábado que brille en todo su esplendor. Un dato que queda claro es que en Madrid, el termómetro alcanzará los 13 grados, y la mezcla de nubes, humedad y viento garantizará que abrigarse siga siendo una necesidad.