Pronóstico del Tiempo con lluvia en el norte este domingo 15 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para este domingo 15 de noviembre presenta una España dividida en dos realidades.

Por un lado, el norte se preparará para una jornada caracterizada por la humedad, el gris y las lluvias, mientras que el sur y el Mediterráneo gozarán de más estabilidad y temperaturas agradables.

En Madrid, la mañana arrancará con cielos cubiertos, y se prevé la posibilidad de alguna llovizna antes del mediodía.

La lluvia podría hacerse más presente entre las cuatro y las ocho de la tarde, por lo que es recomendable llevar paraguas, aunque probablemente no será el protagonista absoluto del día.

Un frente atlántico marca la jornada

Un flujo de aire húmedo desde el suroeste y el oeste traerá consigo varios frentes atlánticos que afectarán al noroeste, la cornisa cantábrica y gran parte de la Meseta. En estas áreas, se concentrarán los cielos más cubiertos, las precipitaciones y vientos moderados.

La situación irá cambiando a lo largo del día de oeste a este. Galicia será la región que experimentará las lluvias más constantes, especialmente en Pontevedra, donde podrían intensificarse entre la madrugada y las primeras horas de la tarde. Además, existe la posibilidad de tormentas en ese tramo horario, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados.

En A Coruña, la lluvia irá en aumento desde las cinco de la madrugada hasta el mediodía. El viento del suroeste podría alcanzar los 30 km/h, aunque se esperan claros durante la tarde, antes de que las nubes vuelvan a cubrir el cielo por la noche.

El panorama previsto por zonas resulta así:

Zona Evolución prevista Galicia Lluvias persistentes y posible tormenta Cornisa cantábrica Cielos cubiertos, lluvias y viento Meseta norte Ambiente fresco, con máximas cercanas a 11 grados Centro peninsular Nubes abundantes y lluvias más probables por la tarde Mediterráneo Tiempo más estable y temperaturas suaves Sur peninsular Predominio de estabilidad, con posibles nieblas matinales Canarias Tiempo tranquilo y viento suave

Madrid y el centro, pendientes de la tarde

En Madrid y Guadalajara, la mañana se desarrollará con cielos grises y una baja probabilidad de lloviznas dispersas. La franja más propensa a las lluvias se espera entre las 16:00 y las 20:00 horas, cuando el frente avance por la zona central.

El ambiente será más fresco en comparación con las costas mediterráneas y el sur. En la Meseta norte, las mínimas descenderán hasta los 5 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 11. Este contraste térmico será notable: es aconsejable salir abrigado, sin caer en el error de prepararse como si enero ya hubiese llegado con toda su fuerza.

El Mediterráneo y el sur esquivan lo peor

La vertiente mediterránea, el sur peninsular y gran parte de los archipiélagos vivirán una jornada de tiempo más estable. En Palma de Mallorca, el domingo comenzará con un chubasco fugaz alrededor de la medianoche, seguido de un día seco, con intervalos de nubes y sol y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados.

En el sur y el suroeste, la influencia de las altas presiones subtropicales detendrá el avance de los frentes atlánticos. La humedad y la calma propiciarán nieblas matinales densas en los principales valles fluviales, aunque por la tarde se prevén condiciones más soleadas y templadas.

Las temperaturas variarán entre 12 y 15 grados en Cáceres y entre 14 y 17 grados en Badajoz. En el litoral mediterráneo, el sur de Andalucía y Canarias, las máximas podrán alcanzar los 21 o 23 grados.

Viento y temperaturas fuera de la Península

En Canarias, los alisios soplarán de dirección nordeste y norte, creando un entorno tranquilo. En el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, se registrarán vientos moderados del oeste.

Ceuta vivirá un día seco, con claros frecuentes, temperaturas que oscilarán entre 16 y 20 grados y rachas de poniente de hasta 26 km/h durante la tarde. En Melilla, aparecerán nubes dispersas, viento del oeste y noroeste de hasta 24 km/h, con valores que se moverán entre 16 y 21 grados.

Por lo tanto, el domingo presentará dos paisajes totalmente diferentes: paraguas y cielos grises en el norte y el centro, y una atmósfera más amable en el sur y el Mediterráneo. La clave estará en la evolución de los frentes atlánticos y en el contraste que se producirá entre los 11 grados de la Meseta y los 23 en las zonas más cálidas.