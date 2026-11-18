La altura de un individuo parece estar inscrita en su código genético, pero también es un testimonio de su infancia. Como señala BBC Mundo, los adultos jóvenes de hoy son, en promedio, unos 10 centímetros más altos que aquellos que nacieron hace un siglo. Este crecimiento se debe a una alimentación más variada, la llegada de vacunas, un mejor saneamiento y una menor exposición a infecciones.

La estatura trasciende ser un simple número o la búsqueda de pantalones que nos queden bien. Para los historiadores, actúa como un indicador indirecto del estado de salud y del nivel de vida. Cuando no se disponen de censos fiables, los huesos largos —especialmente el fémur— permiten reconstruir el crecimiento de las poblaciones y detectar épocas de escasez, enfermedades o bonanzas.

Cuando la agricultura hizo que graduásemos hacia lo bajo

Un gran cambio tuvo lugar con la Revolución Neolítica, acontecida entre 12.000 y 10.000 años atrás. Las comunidades humanas comenzaron a dejar atrás la vida nómada de caza y recolección para establecerse y cultivar cereales. Aunque la agricultura permitió alimentar a una mayor cantidad de personas, no siempre mejoró su nutrición.

La dieta se tornó más dependiente de unos pocos cultivos. Alimentos como el maíz, el trigo o el arroz ofrecían energía, aunque a menudo eran deficientes en proteínas y micronutrientes. A su vez, la alta densidad de población propició el auge de enfermedades. Como resultado, varias poblaciones experimentaron un notable descenso en su estatura, junto con un aumento en problemas dentales y signos de enfermedad en sus restos óseos.

En otras palabras, la agricultura hizo crecer las cosechas, pero también los microbios. La civilización trajo consigo ciudades, pero a costa de que el cuerpo humano pagara parte del precio durante siglos.

La peste que revolucionó el mercado laboral

La Peste Negra, que aniquiló a una enorme parte de la población europea en el siglo XIV, desató una tragedia demográfica. No obstante, al analizar sus consecuencias sobre la estatura, se evidencia que la Historia rara vez sigue una línea recta.

En Inglaterra, los restos analizados muestran que la altura media pasó de cerca de 170 centímetros a inicios del siglo XIV a aproximadamente 174 en el siglo XV. La razón más plausible involucra una combinación de factores: tras la muerte de millones, la mano de obra se volvió escasa, aumentando el poder de negociación de los trabajadores. Mejores salarios y mayor acceso a alimentos propiciaron un crecimiento infantil en quienes lograron sobrevivir.

Periodo o cambio histórico Efecto observado en la estatura Factores principales Revolución Neolítica Descenso en muchas poblaciones Dieta menos variada e infecciones Europa después de la Peste Negra Aumento local de varios centímetros Mejores salarios y acceso a recursos Industrialización inicial Estancamiento o retroceso en ciertos núcleos urbanos Hacinamiento, contaminación y enfermedades Siglos XX y XXI Crecimiento notable en muchos países Nutrición, vacunas y salud pública

La Revolución Industrial: fábricas, humo y centímetros

El segundo gran cambio se produjo con la Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. La urbanización concentró a millones en ciudades con viviendas pequeñas, agua contaminada y sistemas de saneamiento inadecuados. En sus primeras etapas, el crecimiento económico no siempre se tradujo en mejoras en la salud.

No obstante, a medida que pasaba el tiempo, emergió un verdadero conjunto de innovaciones: sistemas de saneamiento, acceso a agua potable, viviendas más seguras, un aumento en la oferta alimentaria, escolarización y avances médicos. Las vacunas ayudaron a reducir las enfermedades infecciosas, mientras que una mejor atención durante el embarazo y la infancia posibilitó que más niños alcanzaran su potencial biológico.

Entre quienes nacieron en 1896 y los nacidos en 1996, las mujeres surcoreanas crecieron alrededor de 20 centímetros y los hombres iraníes unos 17. Corea del Sur destaca como uno de los ejemplos más notables: su veloz desarrollo económico en el siglo XX se acompañó de un incremento de aproximadamente 15 centímetros en los varones y 20 en las féminas.

Genes, salud y límites del crecimiento

La genética representa una parte significativa de las diferencias entre individuos. Las estimaciones comunes apuntan a que su influencia oscila entre el 80% y el 90%, aunque esta cifra varía en función de la población analizada. El resto está condicionado por factores ambientales: alimentación, enfermedades durante la infancia, descanso, condiciones de vivienda y acceso a servicios de salud.

Por tanto, comparar promedios poblacionales resulta más revelador que juzgar la altura de una persona específica. Un niño de baja estatura no necesariamente está enfermo, así como ser alto no implica asegurar una vida saludable. La estatura refleja las oportunidades acumuladas, no una calificación de mérito biológico.

Hoy en día, la media mundial para quienes nacieron en 1996 ronda los 171 centímetros en hombres y los 159 en mujeres. En varios países desarrollados, el crecimiento medio parece haber alcanzado un nivel de estabilización. Más ingresos ya no se traducen mecánicamente en más centímetros, lo que sugiere que se ha llegado a parte del potencial disponible.

Tres curiosidades para observar la historia desde una nueva perspectiva

Los investigadores pueden estimar la altura de un individuo fallecido a partir de la longitud de sus huesos largos, aunque siempre hay un margen de error en el cálculo.

En términos generales, los hombres son aproximadamente un 7% más altos que las mujeres en todos los países, una diferencia que se relaciona sobre todo con la biología y la evolución.

La estatura media puede revelar desigualdades que no se reflejan en el producto interior bruto: una economía puede prosperar mientras que la infancia continúa expuesta a una nutrición deficiente o a enfermedades.

Cada centímetro de altura lleva consigo parte de una herencia, pero también una pequeña crónica de los alimentos, las enfermedades y las decisiones sociales que marcaron a su generación.