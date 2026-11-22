El pronóstico meteorológico de este domingo indica una mejora general en gran parte de España.

Después del paso de un frente atlántico, se espera que los claros se impongan en el centro, este y sur, mientras que el norte mantendrá más nubes y algunos chubascos.

El sol brillará con fuerza en Madrid, Barcelona y Sevilla, aunque el abrigo seguirá siendo un aliado muy recomendable.

En noviembre, el calendario no admite ningún tipo de discusión.

Una mañana con lluvia y una tarde más tranquila

Durante las primeras horas del día, podrían presentarse precipitaciones débiles y dispersas en amplias regiones de la Península. La lluvia será más frecuente en Galicia, la cornisa cantábrica, el cuadrante noroeste y en ciertos puntos montañosos del interior.

Con el avance del día, el viento cambiará a direcciones del oeste y noroeste, trayendo consigo aire más seco. Este cambio facilitará la aparición de claros en el centro, este y sur, conduciendo a una tarde más estable en numerosas localidades.

Sin embargo, en el extremo norte, la situación será menos benigna:

Galicia , la zona cantábrica y los Pirineos mantendrán abundante nubosidad.

, la zona cantábrica y los Pirineos mantendrán abundante nubosidad. Es posible que se registren chubascos ocasionales durante gran parte de la jornada.

Las montañas del norte verán caer nieve a partir de los 1.500 metros.

En el centro, las cumbres necesitarán superar los 2.000 metros para experimentar la caída de nieve.

El viento soplará con fuerza en los litorales del Cantábrico, del norte de Galicia, el Mediterráneo y Baleares.

Las rachas más intensas también golpearán el tercio este y las montañas del centro y del sur. A partir de la tarde, el viento perderá fuerza, lo que resulta ser una excelente noticia para quienes tienen planes al aire libre y prefieren evitar la lucha con los paraguas.

Temperaturas: sol durante el día, frío al final

Las máximas experimentarán un descenso generalizado, especialmente en el sur de La Mancha y en las Béticas. En contraste, el valle del Ebro y los litorales del este y sureste mostrarán algunos ascensos.

En Madrid, el cielo estará despejado y la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, con una mínima nocturna de 8. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 10 %, lo que significa que el paraguas puede disfrutar de un día libre.

Ciudad Tiempo previsto Temperatura máxima Temperatura mínima Madrid Soleado 14 °C 8 °C Barcelona Soleado 19 °C 13 °C Sevilla Soleado 19 °C 13 °C Bilbao Soleado tras la lluvia del sábado 19 °C 12 °C

En el interior peninsular, las mínimas descenderán con claridad y podrán registrarse heladas débiles en algunas zonas montañosas del norte. Algunas áreas de la Meseta experimentarán un frío notable, sobre todo al amanecer y al final del día.

El tiempo por zonas

En el norte, las nubes y la lluvia dominarán durante más tiempo, especialmente en Galicia, la cornisa cantábrica y los Pirineos. El viento aportará una sensación térmica más fría, particularmente cercano a la costa.

El centro peninsular disfrutará de una evolución favorable, con cada vez más claros. En Madrid, será un día propicio para salir a pasear, aunque siempre es recomendable vestirse en capas debido al contraste entre la tarde y la noche.

En el este y sureste, los claros predominarán y las temperaturas serán más agradables en las zonas costeras. El viento podrá soplar con rachas intensas en algunos puntos, así que sería prudente asegurar la sombrilla, ya que el plan puede ser más de terraza que de playa.

En Baleares, se anticipan cielos poco nubosos o despejados. Canarias verá intervalos de nubes, un viento alisio moderado y una ligera presencia de calima en altura.

Recomendaciones para este domingo

Llevar abrigo en el interior y ropa en capas en las zonas costeras.

Consultar la evolución del viento si se planea ir a la montaña o a la costa.

Ser precavido en carretera durante las primeras horas en el norte.

Usar calzado apropiado en áreas donde aún puedan presentarse chubascos.

Prepararse para un descenso notable de las temperaturas nocturnas en la Meseta.

La jornada ofrecerá un panorama más despejado en muchas comunidades, aunque no será un domingo uniforme en todo el territorio: el norte seguirá con lluvia y viento, mientras que el centro, este y sur podrán disfrutar de más horas de sol. En Madrid, los 14 grados y el cielo despejado invitan a salir, siempre que el abrigo no se quede olvidado en casa.