Advierten sobre olas "mortales" de 15 metros en California

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido un alerta por altas olas en la costa de California, desde el condado de Sonoma hasta el condado de Monterey, entre las 9 de la mañana del domingo y las 9 de la noche del lunes. Las ondas marinas han sido caracterizadas como "peligrosas" y "mortales", según rt.

Se estima que las olas tendrán unos cinco o seis metros de altura, mientras las más grandes -que se esperan en la noche del domingo al lunes- serán de hasta 12 o incluso superiores a 15 metros.

El meteorólogo Brian García, del Servicio Meteorológico Nacional, aseveró que una tormenta del Pacífico generará olas de hasta 18 metros y desalentó a los residentes locales de ir a la playa en el área de la bahía de San Francisco, dejando claro el mensaje: "No vayan a la playa. No pisen la arena. Manténganse en la acera", informa el sitio web SFGATE.

El especialista señaló que el oleaje más grande se prevé en playas como Ocean Beach, en San Francisco; Montara State Beach, cerca de Half Moon Bay; y Marina State Beach, cercana a Monterey.

Si bien García, citado por CBS, asegura que no serán días para "enviar al pequeño Johnny al agua o a la pequeña Jane a construir castillos de arena cerca del agua", está seguro de que el lunes los surfistas, que monitorean las condiciones meteorológicas a fin de decidir si se presenta una buena ocasión para celebrar la competición anual conocida como Mavericks Challenge, tratarán de aprovechar la situación, aunque no sabe si las olas tendrán las características necesarias para este tipo de concurso.

A High Surf Warning has been issued along the coast from Sonoma County through Monterey County from 9 AM Sun - 9 PM Mon. Dangerous, life threatening waves will impact the shoreline. It is advised people and pets remain off of and away from the beaches.#CAwx pic.twitter.com/Zsj2aTCsQ6