¿Sabías que algo extraño está sucediendo con el Polo norte magnético?

¿Qué está pasando realmente?. "Algo extraño está sucediendo en la cima del mundo". Esta afirmación puede parecer un gancho publicitario o incluso una fake news pero es la primera frase de una noticia que destaca la edición digital de Nature, según lavanguardia.

Según explica Alexandra Witze en su artículo en esta prestigiosa revista científica, el próximo 15 de enero se presentará la actualización del Modelo Magnético Mundial (o modelo de declinación magnética mundial), un sistema científico internacional que ayuda a la interpretación de los datos de las brújulas, la navegación marítima o la validación de la información del GPS y el posicionamiento en teléfonos inteligentes.

Los datos provisionales que pueden ser presentados la próxima semana confirmarían que el Polo norte magnético de la Tierra se está alejando de Canadá en dirección hacia Siberia, muy posiblemente como respuesta al movimiento de las masas hierro líquido en las capas internas del planeta.

El Polo norte magnético se está moviendo tan rápido que ha obligado a los expertos a avanzar la actualización de sus datos. La versión más reciente del Modelo Magnético Mundial fue publicada en 2015 y se suponía que duraría hasta 2020.

A principios de 2018, Investigadores de la NOAA (Estados Unidos) y el British Geological Survey, en Edimburgo (Reino Unidos) verificaron que las variaciones en el campo magnético de la Tierra provocaban diferencias en la posición del polo norte magnético por encima de los límites que se consideran técnicamente aceptables.

El punto exacto en el que se encuentra el Polo magnético se desplaza de forma poco predecible, en un fenómeno que ha fascinado a los exploradores y científicos desde que James Clark Ross lo situó por primera vez en 1831 en el Ártico canadiense. A mediados de la década de 1990, el desplazamiento aumentó su velocidad, desde alrededor de 15 kilómetros por año hasta alrededor de 55 kilómetros por año. Actualmente el polo norte magnético se desplaza en línea recta hacia Siberia.

Los científicos están trabajando para comprender por qué el campo magnético está cambiando tan rápidamente en los últimos años. De momento, para solucionar el problema actual del Modelo Magnético Mundial -es decir para poner sobre el mapa el punto exacto en el que se encuentra el polo magnético-, los expertos presentarán la próxima semana una actualización de datos y en 2020 volverán a indicar donde se encuentra el norte. JEC

Artículo de referencia:

Earth's magnetic field is acting up and geologists don't know why. Alexandra Witze. Nature (News). 9 January 2019. https://www.nature.com/articles/d41586-019-00007-1