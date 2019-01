Aparece este paisaje ártico escondido bajo el hielo durante 40.000 años

Tras el derretimiento de un glaciar en la isla canadiense de Baffin, aparecieron unos paisajes que estuvieron sepultados bajo el hielo ártico durante unos 40.000 años, señala un estudio de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU.), publicado la semana pasada en la revista Natural Communications, según rt.

Un comunicado en el portal de la universidad informa que en agosto pasado los especialistas tomaron 48 muestras de plantas en 30 localidades -aproximadamente a un kilómetro de la actual capa de hielo, en el área revelada por el deshielo- para determinar su antigüedad.

El análisis mostró que la vegetación antigua tiene 40.000 años: la cifra más alta que la datación por radiocarbono puede determinar. Sin embargo, el líder del estudio, Simon Pendleton, del Instituto del Estudio del Ártico y de los Alpes de la citada universidad, afirmó a Live Science que las plantas halladas pueden ser todavía más viejas. El trabajo precisa que las temperaturas de este año, que hicieron posible el derretimiento, fueron registradas en el lugar hace 115.000 años.

