Éste es el 'monstruo' meteorológico que nos trae la primavera en mitad del invierno

Una nueva criatura se añade al bestiario de fenómenos meteorológicos anómalos. Si hace un año se presentaba la 'Bestia del Este', un descuelgue de viento procedente del vórtice polar provocado por las altas temperaturas en el ártico, ahora estamos experimentando el "monstruo anticiclónico", como lo han bautizado desde la página severe-weather.eu.

Se trata de una dorsal de altas presiones que domina desde comienzos de la semana al continente.

Los efectos de los anticiclones que se aventuran en el interior de Europa nos son familiares: el bloqueo anticiclónico de la primavera pasada sobre el norte provocó un carrusel de borrascas sobre la Península Ibérica mientras que Escandinavia experimentaba una inusual sequía, y un mes de julio en que hizo más calor en Siberia que en Sevilla.

