La 'borrasca' de Mónica López: "Siento el rollo, pero es que estoy harta"

No es la primera ni la última cara conocida de la tele en utilizar las redes sociales para exeersar sus inquietudes, enfados y/o preocupaciones (¿Están las presentadoras María Escario, Toñi Moreno y Mónica López sufriendo una campaña de acoso y derribo por parte de TVE?).

Mónica López, mujer del tiempo de TVE, ha mostrado su indignación en Twitter después de recibir una carta en la que una mujer carga contra ella por su forma de hablar, de gesticular e incluso por su físico y forma de vestir (RTVE investiga los 'negocios opacos' de Mónica López, la jefa de El Tiempo).

"Siento el rollo, pero es que #ESTOYHARTA Está actitud es asquerosamente habitual. Tengo 44 años, a mi ya me da igual, pero cosas así, seas quién seas, pueden joderte la vida", finaliza.

"LAMENTABLE... lo que me parece aún más lamentable es que sea una mujer la me juzga sobre mi físico en ese tono. Señora María del Puy, solo dos cosas La vertiente cantábrica de Navarra es la zona cuyos ríos vierten sus aguas en el Cantábrico (en google lo encontrará fácilmente) Hay una cosa cuadrada con botones que se usa para cambiar de canal", continúa.

"Porque me pregunto que tendrá que ver el trasero tan pronunciado que tengo, mis muslos muy gruesos y muy feos, con la calidad de la información que transmito", prosigue.

Posteriormente, López ha subrayado que no quiere "un linchamiento ni que "nadie tome medidas", "solo quiero que pensemos, que dejemos de hacernos esto unos a otros, que cambiemos, que nos tratemos con respeto, simplemente, que hacer daño gratuito no sea tan fácil..."

En la carta, la mujer asegura que López parece "una niña pequeña que nos está recitando la lección y no le viene la palabra adecuada".

La remitente afirma que "con ese trasero tan pronunciado que tiene parece que se va a sentar en el inodoro".

Entre otras cosas, la mujer se queja de que López "señala mal las regiones cuando está hablando" y que "se mueve demasiado de un lado al otro del mapa sin necesidad", según recoge huffingtonpost.

La persona que escribe la carta acaba preguntando por qué se cambia tanto de ropa "a costa de los españoles" y le afea tener "los muslos muy gruesos, muy feos y con esas faldas tan cortas resulta una imagen fatal".

"Un sin fin de detalles que me hacen cambiar de canal. Espero que rectifique algo de lo expuesto, pues de lo contrario tendrá menos telespectadores", finaliza.

Entre quienes han expresado su apoyo a Mónica López está la presentadora Carme Chaparro, que ha compartido la indignación.

″#EstoyHarta yo también. Porque estos mensajes son diarios. Porque a mis compañeros hombres no les insultan así, sobre su cuerpo. Porque nos tratan como niñas pequeñas a las que un hombre tiene que enseñar a hacer las cosas bien. Todo mi apoyo, @monicalopez_tve", ha escrito en Twitter.

A lo largo de la tarde, tanto la Universitat de Barcelona como la Facultad de Biología han publicado sendos tweets criticando la actitud de la que califican como "exprofesora", pues ya "está jubilada" como docente, han precisado ambas cuentas, aunque difiriendo en los años.

LAMENTABLE… lo que me parece aún más lamentable es que sea una mujer la me juzga sobre mi físico en ese tono @BiologiaUB @UniBarcelona

No quiero un linchamiento, no quiero que nadie tome medidas, solo quiero que pensemos, que dejemos de hacernos ésto unos a otros, que cambiemos, que nos tratemos con respeto, simplemente, que hacer daño gratuito no sea tan fácil...