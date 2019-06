Unos desalmados irlandeses bailan con un delfín muerto y luego lo tiran

La miseria humana parece no tener límites, como así lo atestiguan las imágenes de estos desalmados bailando con un delfín muerto.

Un grupo de jóvenes irlandeses, según recoge RT, bailó en una fiesta con un delfín muerto antes de lanzarlo a la calle por la ventana, informa el rotativo ‘Irish Independent’. El incidente ocurrió en la residencia para estudiantes de Parchment Square en la ciudad de Cork, en el sur de Irlanda. El mamífero muerto pudo ser llevado al complejo la noche de este miércoles, detalla el diario.–IMPACTANTES IMÁGENES: Jóvenes irlandeses bailan con un delfín muerto y lo tiran–.

Las imágenes -la primera con dos jóvenes aparentemente ebrios que bailan con el animal muerto en la cocina y la segunda con el cadáver del animal tirado en la calle- fueron divulgadas a través de Snapchat. Una de las publicaciones, que contenía las fotos perturbadoras, estaba acompañada por el siguiente comentario: «Recibí estas fotos esta mañana de un amigo. Aparentemente están en circulación. Son repugnantes. Creo que es una foca o un delfín».

Media backlash after pictures emerge of young men using a dead dolphin as a prop at a house party in Cork – https://t.co/8MV4a53QgV pic.twitter.com/QuXMWGKVTN

— TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) 27 de mayo de 2017