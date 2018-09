Magnicidio animal: Las 9 leonas se rebelan contra el macho dominante y casi se lo comen

Se hartaron de sus chulerías, de su prepotencia y aires de sobrado y no se lo han comido de milagro.

Las peleas entre animales pueden resultar brutalmente salvajes. La que ilustra el vídeo de esta nota ocurrió hace unos días en el West Midland Safari Park de Birmingham (Reino Unido) y muestra la fuerza descomunal de la que son dueños los leones -y las leonas-, unos animales que lo dan todo por asegurar el devenir de sus manadas.

Estos felinos son conocidos por su ferocidad a la hora de cazar a sus presas, aunque también es frecuente verlos enfrentarse entre ellos en sangrientas contiendas como la que muestran las imágenes que encontraréis a continuación, donde aparece un grupo de leonas atacando sin piedad alguna al líder de su manada.

El vídeo desvela cómo las hembras se acercan sigilosamente hasta su objetivo para luego atacarle clavando sus afiladas garras sobre él en repetidas ocasiones. Asimismo, se puede advertir cómo todas las integrantes de la manada participan en la pelea, pues parecen tener entre ceja y ceja la idea de acabar con la supremacía del macho.

El episodio, que fue grabado por un grupo de turistas que recorrían el parque en coche, terminó sorprendentemente bien gracias a que los cuidadores, al oír los rugidos, intervinieron en la escena de inmediato.

Finalmente, con la ayuda de un extintor, los responsables del centro consiguieron separar a las hembras de su víctima, que acabó magullada y ensangrentada, aunque viva, de tal acción magnicida.

Thank you to everyone who has asked about Jilani, one of our male lions.

Following his dispute with a female over some meat, he sustained no serious injuries and is resting away from the females for now.



You can see our full response to the video here - https://t.co/G1kmcOD7VE pic.twitter.com/3UoJnJQFTE