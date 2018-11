Así es la araña que produce leche más nutritiva que la de vaca

Las arañas (Araneae) son el orden más numeroso de la clase Arachnida, lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como los insectos, con los que no deben confundirse, según wp. El orden Araneae es el séptimo en diversidad total de especies respecto al resto de diversidad de organismos.

Investigadores de la Academia de Ciencias de China han descubierto una araña que produce leche, más nutritiva que la de vaca, con la que alimenta a sus crías, según recogen NewScientist y Juan Antonio Pascual en computerhoy.

Hay que aclarar que los únicos animales que pueden producir leche de verdad, son los mamíferos. Sin embargo se ha descubierto que la araña Toxeus Magnus, que vive en el sureste de Asia, produce un líquido lechoso con el que alimenta a sus crías. Este líquido ha sido bautizado con el nombre de leche de araña. Esta leche de araña contiene grasa, y cuatro veces más proteínas que la leche de vaca.

Este curioso descubrimiento ha sido llevado a cabo por el investigador chino Zhanqi Chen, de la Academia de Ciencias de China. A Chen le llamaba la atención que las crías de la araña Toxeus Magnus se convertían en adultas el doble de rápido que otras arañas, en tan solo 20 días. Lo más extraordinario era que las crías crecían sin que ni ellas ni la madre abandonasen el nido. ¿Cómo se alimentaban?

Observando estas arañas en el laboratorio, Zhanqi Chen se dio cuenta de que las crías se subían encima de la madre. Se le ocurrió la loca idea de que algún fluido de su cuerpo las alimentaba, así que las examinó al microscopio y, en efecto, las arañas madre producían un líquido lechoso que llamó leche de araña.





En otro experimento, impidió que las crías se alimentasen con este líquido, y todas murieron, certificando que es esencial para su superviviencia.

Más sorprendente aún, igual que los niños humanos, las crías de araña que ya han crecido, entre los 20 y los 40 días, se alimentan tanto de leche como de insectos.

¿De dónde proviene esta leche de araña? Las arañas no son mamíferos, y no tienen mamas para producirla. Zhanqi Chen sospecha que se trata de los huevos no fertilizados, que la madre procesa y convierte en líquido lechoso, para que se alimenten las crías.

¿Terminaremos viendo leche de araña en los supermercados? Es poco probable, pero no tan descabellado, si tenemos en cuenta que en Sudáfrica ya se vende leche de cucaracha, y se utiliza en los helados... En este caso no son fluidos del insecto, sino el propio animal procesado en forma de leche bebible... ¿Asqueroso? Quizá, pero muy nutritivo...