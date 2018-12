'Luke', el gran danés que se comió su pata para soltarse y huir de los dueños que lo mataban de hambre

Luke es un gran danés de Carolina del Sur que con su desgarradora historia se suma a la extensa lista de víctimas del maltrato animal.

Su pesadilla comenzó cuando sus dueños, Jessica James y Skylar Craft, le ataron una pata con un cable y le mantuvieron sin comer ni beber el suficiente tiempo como para que el animal quedará deshidratado y desnutrido.

En un acto desesperado el gran danés se mordió a sí mismo la pata atada para poder liberarse y escapar del infierno en el que sus dueños le retenían.

Fue entonces cuando varios agentes de la policía de Whare Shoals lo encontraron demacrado y malherido.

"Al acercarme pude ver que más de la mitad de su pata había desaparecido", detalla uno de los agentes en el informe policial, difundido por el diario británico Metro.

En el escrito la el policía destaca además que en el lugar donde se encontró al animal no había ningún cuenco de agua ni de comida.

