Este loro usa el asistente Amazon Alexa para escuchar música, comprar fruta e incluso bombillas

Un loro llamado Rocco que vive en la ciudad de Didcot, Reino Unido, utiliza el dispositivo inteligente Amazon Alexa para comprar y escuchar música. Su dueña, Marion Wischnewski, asegura que el ave ha adquirido fresas, sandías, pasas, brócoli, helado e incuso ha ordenado una cometa, bombillas y un hervidor, informa Daily Mail, según rt.

Este loro gris africano, especie conocida por su inteligencia y habilidades de imitación, fue rescatado por la organización National Animal Welfare. Dado que su anterior dueño le enseñó a repetir una gran variedad de improperios y el centro no quería que el ave se mostrara en público, Marion Wischnewski, que trabaja en el lugar, optó por cuidarlo en su casa.

A Rocco también le gusta bailar y pide a Alexa, el soporte de inteligencia artificial, que reproduzca sus canciones favoritas, que lo mismo pueden ser melodías lentas que de rock.

Parrot fell in love with owner’s Amazon Alexa and uses it to order shopping - The Sun #KingsOfLeon https://t.co/hiGzO04RSL pic.twitter.com/Igs4wXbrc5