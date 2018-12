Se busca a este desalmado que abandonó así a su perro horas antes de Navidad

Los humanos podemos ser muy crueles e imágenes como esta no los recuerdan. En estas fechas, todavía resultan más dolorosas. (Este perro abandonado espera a sus dueños durante un mes en una casa quemad).

Las historias de Navidad suelen tener un final feliz. No es este el caso, o sí si el triste protagonista de ella ha acabado o puede acabar en un hogar mejor.

El vídeo, publicado por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), institución del Reino Unido, muestra el abandono de un perro en plena calle en Stoke-on-Trent (Inglaterra) a pocas horas para el 24 de diciembre. (Así sufre un perro cuando su desalmado dueño lo abandona)

Ajeno a que está siendo grabado, el dueño, que se a buen seguro ha conducido unos cuantos kilómetro desde su casa para que la mascota no sepa volver, baja al can y su cama del coche, visiblemente inseguro trata de dejarlo allí y sube de nuevo al coche. El animal se resiste y trata de llamar la atención de su desalmado 'amigo' rascando la puerta o pasando por delante. No lo consigue.

El rostro de esta persona circula ahora por las redes sociales, por webs de todo el planeta.

¿Quién es? La colaboración ciudadana será crucial para encontrar a este hombre. El perro se encuentra bien, tratado por cuidadores que le han puesto por el momento el nombre de Snoop.

Es el antiejemplo de lo que es la Navidad, de lo que no debe hacerse ni en esta época ni nunca, y que la RSPCA también quiere que sirva para concienciar sobre el significado de regalar perros o gatos o cualquier otro animal estas fechas, que en no pocos casos, más tarde, son abandonados cruelmente.