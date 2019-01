Juanma Moreno publica un tuit sobre un perro maltratado y Pérez-Reverte le da un consejo

De apenas hacer olas, Juanma Moreno (PP) se ha vuelto el centro de todo en Andalucía y más allá (Se cierra el cortijo de la 'sultana': Moreno logra el apoyo de Cs y VOX para su investidura ).

El ya casi de hecho nuevo presidente de la Junta de Andalucía, ha publicado este sábado un mensaje en Twitter en el que relataba que había rescatado, durante un paseo, un perro abandonado por su dueño.

He salido a correr y me he encontrado en medio del campo a un perrito al que algún indeseable había amarrado a conciencia a una alambrada con púas. El animal estaba herido en una pata. Me supera y me parece despreciable la falta de humanidad y el daño gratuito de casos como este. pic.twitter.com/8sAKvXMfLE