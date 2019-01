¿Has visto el vídeo por el que Pérez-Reverte "besaría en la boca a este grandullón”?

Pérez-Reverte ya nos tiene acostumbrados a cosas como esta, desde tu twitter. El conductor de un coche decide pararse en medio de carretera para increpar a las personas que viajaban en el coche de detrás. El motivo: un perro llevaba siguiendo a este coche, el de sus dueños, desde hacía "tres cuadras", tal y como cuenta el protagonista del vídeo, según lasexta.

Generando atasco, no cesa de gritar "sube el perro al auto" e insulta a los dueños al tiempo que destaca la lealtad del animal. El conductor le pide que le deje pasar y el hombre asegura que no se quitará hasta que no se lleve al perro en el coche.

Otras personas se acercan a recriminar a los dueños del animal: "Es pura maldad". Finalmente, la dueña abre la puerta del coche al perro para llevárselo.

Entre los comentarios que más se han repetido en el vídeo está el de que, a pesar de la buena intención del hombre, la mujer volverá a intentar deshacerse del perro, y consideran que hubiese sido más correcto llevarse el animal a una protectora.

El escritor Arturo Pérez-Reverte se ha hecho eco de este viral y lo ha compartido en sus redes sociales mensaje felicitando al hombre: "No suelo besar con excesiva pasión a los tíos, pero besaría en la boca a este grandullón".