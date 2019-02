Cuando el perro crece junto a su dueño pasa esto tan bonito

No solemos darnos cuenta de lo rápido que crecen los cachorros hasta que hacemos estas comparativas fotográficas. (Estoy un poco obsesionada con mi perro, pero no me arrepiento de nada).

Los cachorros crecen tan deprisa, ¿verdad? Parpadeas, y lo que era una pequeña y adorable bolita de pelos, se ha convertido en un animal enorme... afortunadamente, no menos adorable. (Encuentran el cadáver de un hombre con la cabeza arrancada del cuerpo por su sanguinario perro)

Son muchos los dueños aficionados a documentar cada paso que dan sus mascotas, y aquí tenemos una recopilación que muestra cómo han crecido algunas de ellas.

El resultado es tan bonito que te recordará la importancia de atesorar cada momento que pases con tu amigo de cuatro patas. ¡Esperamos que te guste tanto como a nosotros!