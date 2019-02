Frank Cuesta: "Yo en su momento voté a PACMA, pero son unos sinvergüenzas que promueven odio"

Nos tiene acostumbrados a decir las cosas de frente, a pensar lo que dice y a decir lo que piensa. (El destierro de Twitter a Frank Cuesta por decirle al cagón Dani Mateo que "no tiene huevos" para irs).

El televisivo Frank Cuesta, que en la actualidad protagoniza el programa Wild Frank en Dmax, ha publicado este domingo un vídeo en el que carga con dureza contra el Pacma, el partido animalista con el que ha mantenido fuertes polémicas en los últimos meses.

El origen del enfado de Cuesta está en una noticia que Pacma Madrid publicó este fin de semana en Facebook y que ha borrado este lunes. En ella, la revista Jara y Sedal asegura que el partido se ha negado a participar en una serie de caza que está rodando el presentador.

"Tolerancia cero a la barbarie", dice Pacma junto a la noticia.

La noticia está basada en un tuit que el propio Frank Cuesta publicó el viernes en Twitter en el que aseguraba que durante tres semanas intentó que Pacma participase en el programa,según recoge huffingtonpost.

"No ha sido posible. Lo digo para que luego no digan que no les hemos dado voz!!!!".