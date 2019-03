Los cazadores se avergüenzan de este idiota que mató a un león dormido

Los progres detractores de la caza necesitan casos como estos para intentar generalizar y meter injustamente en el mimso saco a todos los cazadores. (Perdigonazo de Pérez-Reverte a los jueces por arrodillarse ante los animalistas y prohibir la caza en Castilla y León).

Las imágenes son de 2011, pero esta semana se han hecho virales en las redes sociales. El vídeo muestra cómo un cazador, hasta el momento desconocido, daba muerte a un león que dormía plácidamente tiroteándolo.

Ahora, una entidad animalista ha logrado identificar al autor de los disparos gracias a Twitter y su rostro ya está dando la vuelta al mundo después de haber sembrado la indignación con su hazaña, según recoge El Español

Se trata de Guy Gorney, un estadounidense de un pequeño pueblo al sur de Chicago que tenía por aquel entonces 57 años y había ido de safari a Zimbabwe. El hombre se topó con un león descansando en una pradera y no se lo pensó: apuntó y abrió fuego.

En un primer disparo, se ve cómo el felino se despierta y se retuerce de dolor, sin poder explicarse qué ocurre e intentando, en vano, ponerse de pie. Todavía llegarían dos balas más, las que constatarían su muerte, mientras que el acompañante del cazador le pide que se detenga antes de felicitarle por su trofeo. (Guardia Civil: La caza y captura del violador rumano de la estación de Tres Cantos)

El vídeo ha sido difundido por la organización animalista Protect All Wildlife a través de su cuenta de Twitter, criticando la nula valentía y deportividad del cazador al haber matado a una presa que estaba dormida. Acumula más de 189.000 reproducciones.

Precisamente, gracias a la difusión en las redes, los animalistas han dado con el autor de los disparos. Gorney lleva presumiendo de "trofeos" durante años, asegurando que ha cazado ejemplares de "los cinco grandes".

Es decir, elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes. Según The Times, el hombre fue entrevistado en 2015 por un medio local de Illinois, la WBBM, y reconoció entonces que hasta ese momento había aniquilado a unos 70 animales.

El cazador, lejos de mostrarse arrepentido por las muertes que llevaba a sus espaldas, ironizaba explicando que "me gusta enfrentarme a estos animales y ¿qué mejor trofeo que un elefante?".

Relató que había viajado hasta nueve veces a África y hasta recordó haber matado a un búfalo que previamente había herido a alguien: "Las personas que se beneficiaron de la muerte de ese animal aplaudieron".

Asimismo, Gorney manifestó que la caza puede ayudar a la conservación de las especies y aseguró que sigue escrupulosamente la ley. Eso sí, criticó a las entidades animalistas que, según sus palabras, lo consideran un objetivo desde que publicó una fotografía en Facebook con dos leones que había matado en Zimbabwe.

The Times ha intentado ponerse en contacto con él pero nadie responde al teléfono en la casa de este ejecutivo retirado que ocupaba el puesto de jefe en una compañía eléctrica.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix