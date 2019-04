La dura reflexión tras este vídeo de la aleta seccionada: “La culpa la tenemos todos"

El vídeo ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral rápidamente. Estás a punto de ver un vídeo que te romperá el corazón. Si tienes un poco de sensibilidad con los animales y con el medio ambiente, la historia que Francis Pérez vivió el 27 de marzo y compartió en redes el 16 de abril te removerá la conciencia. ¡Nos estamos cargando el planeta!, según recoge Margarita Lázaro en hp y comparte Paula Dumas para pd.

Según escribe, pensó al principio que los cortes fueron causados por mordidas de un tiburón, pero luego supo que "fueron causadas por un animal irracional: el hombre". En concreto, por un objeto afilado, tipo la hélice de una embarcación.

Las fotos y el vídeo, con más de 77.000 reproducciones, van acompañados de una reflexión que tardó días en hacer porque tenía que asimilar lo que había vivido para poder contarlo con cabeza, superada ya la rabia y la impotencia. "Es el momento de hacer reflexión y no de buscar culpables", añade.

"El culpable no fue el inconsciente que le pasó por encima a la ballena, fuimos todos, los humanos y nuestra irresponsabilidad, nuestras formas de vida, nuestra falta de conexión con el medio natural, nuestro hacer, nuestra dejadez y nuestra ambición que a modo de apisonadora pasa por encima a la naturaleza. Han pasado muchos años y esto no es un problema nuevo y las ballenas siguen apareciendo varadas en nuestras playas o perdidas en el fondo del mar".

Tras este duro mensaje de autocrítica, Pérez pasa a dar los detalles de cómo sucedieron los hechos en la zona sureste de Tenerife.

- "Recibí una llamada de Jacobo Marrero, de la Asociación Tonina: ‘Nos han avisado de los barcos de avistamiento de que han encontrado un calderón tropical con un corte importante en la aleta caudal, estate atento por si lo ves, voy para allá'. (...) No fue difícil encontrarlo, no iba a llegar muy lejos sin propulsión".

- "Lo primero fue lanzarme al agua para fotografiarlo y ver realmente lo que tenía, ya que desde superficie es difícil ver el alcance de las heridas. Lo que vi y oí lo pueden apreciar en el vídeo adjunto".

- "Desde el barco y aún mojado enviamos las fotos al Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo, La Tahonilla. La espera fue larga, no sabíamos qué iba a pasar pero no podíamos dejar allí sólo al animal mutilado, durante la espera los dos barcos nos manteníamos alejados del calderón un poco para no ponerlo nervioso y no oír sus continuos sonidos".