El Ejército indio muestra estas ’huellas del yeti' en el Himalaya y los internautas se parten la caja

El Ejército de la India asegura haber encontrado en el Himalaya pruebas de la existencia del yeti, el abominable hombre de las nieves, cuya existencia es cuestionada por la comunidad científica, según recoge rt y comparte Paula Dumas para pd.

La Dirección General de Información Pública del Ejército indio compartió este lunes en su cuenta de Twitter imágenes de unas misteriosas huellas que asegura pertenecen a la "la mítica bestia yeti". Asimismo, precisa que los vestigios fueron descubiertos el 9 de abril por un grupo de escaladores del Ejército.

Sin embargo, los internautas han reaccionado con escepticismo ante el anuncio del Ejército indio. "No quiero parecer antipatriótico, pero me parece que el yeti no está acostumbrado a caminar por la pasarela. Veo un pie justo delante del otro, al igual que una modelo caminaría por la pasarela. A menos que se trate de un yeti con una sola pierna", escribió un usuario de Twitter.

Otro usuario recordó que se han llevado a cabo muchas investigaciones científicas sobre el misterioso hombre de las nieves, sin que ninguna haya demostrado la existencia del yeti, por lo que pide ser "más responsables y cuidadosos a la hora de hacer este tipo de afirmaciones".

En 2017 un equipo de científicos estadounidenses analizó un conjunto de muestras recogidas en el Himalaya y en la meseta tibetana que, supuestamente eran del yeti, y se determinó que los materiales genéticos pertenecían a osos e incluso a un perro.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7